Uomini e Donne: problemi di salute per Alessia Cammarota

Non è un periodo facile per l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, oggi influencer e imprenditrice

Alessia Cammarota si è confidata di nuovo con i suoi follower. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo un periodo di grande stress, dovuto principalmente – a quanto pare – al suo lavoro da imprenditrice. L’ex estetista napoletana ha aperto un nuovo locale a Catania, insieme al marito, l’ex tronista Aldo Palmeri.

Alessia Cammarota non ha nascosto di avere un problema di salute che dovrà risolvere al più presto. “Sei più serena riguardo la tua situazione personale?”, ha chiesto una fan durante un ask su Instagram. L’influencer ha risposto senza però svelare troppi dettagli:

“Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo. Ma la verità è che la mia non è preoccupazione, sono arrabbiata…Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata”

“Non farci stare in pensiero, dicci qualcosa del problema che hai”, ha incalzato un’altra follower. Al momento, però, Alessia Cammarota sembra decisa a lasciare un alone di mistero sulla faccenda:

“Ragazze, non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne… Ripeto, non c’è da preoccuparsi”

Nell’attesa di saperne di più Alessia Cammarota si è ritagliata qualche giorno di vacanza insieme al marito Aldo Palmeri e ai figli Niccolò e Leonardo, che hanno rispettivamente sette e cinque anni. La coppia nata a Uomini e Donne ha scelto una località di villeggiatura non troppo lontana da casa: Portopalo.

La storia d’amore tra Aldo e Alessia

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014 e fin da subito ha fatto sognare tutti per romanticismo, intesa e passione. Non sono mancati i momenti difficili: dopo la nascita del primogenito Niccolò Aldo e Alessia sono entrati in crisi a causa di un tradimento da parte di Palmeri.

Crisi poi rientrata: il matrimonio è andato avanti e qualche tempo dopo, più precisamente nel 2017, è arrivato il secondo figlio Leonardo. Nel 2021 Aldo e Alessia hanno dovuto affrontare una grave perdita: al sesto mese di gravidanza la Cammarota ha perso il terzo figlio che aspettava. Un dolore immenso che ha portato l’ex corteggiatrice a prendere la decisione di non provare più ad avere un’ulteriore gravidanza.

Dopo l’esperienza televisiva i due hanno iniziato a vivere a Catania, città natale di Aldo Palmeri. Qui hanno aperto un locale che dà grandi soddisfazioni ad entrambi. Alessia Cammarota è inoltre diventata un’affermata influencer, seguita da oltre 800mila follower.