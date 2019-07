Alessia Cammarota incinta di nuovo? I fan sospettano: la risposta della coppia

Alessia Cammarota è incinta del terzo figlio? Un video scatena il sospetto dei fan

Alessia Cammarota è incinta? Se anche voi avete pensato la stessa cosa vedendo i suoi ultimi video sul profilo di Aldo Palmeri, allora state per scoprire la verità. La coppia poche ore fa si trovava insieme in un centro estetico e Alessia ha fatto visita ad Aldo mentre lui stava facendo una ceretta. L’ex tronista ha poi inquadrato la moglie mentre usciva dalla stanza ed è qui che si è scatenato il gossip. Alessia indossa una gonna lunga bianca e un top nero aderente e alcuni hanno notato un rigonfiamento della pancia. Così nel giro di qualche minuto, sul profilo di Aldo sono arrivati numerosissimi messaggi in cui i fan chiedevano se la famiglia si sarebbe presto allargata ulteriormente!

Aldo e Alessia rispondono alla curiosità dei fan: “Avete scritto che è incinta”

Aldo e Alessia hanno già due figli, Niccolò e Leonardo. E pare non abbiano intenzione di avere un terzo figlio, non per ora almeno! Usciti dal centro estetico, infatti, Alessia nelle stories ha chiesto ad Aldo di rispondere ai dubbi giunti via messaggio. “Avete scritto che mia moglie è incinta”, ha detto Aldo. A rispondere poi è stata direttamente lei: “Intanto è solo il panino di oggi, vedete. E poi non può essere. Se scrivete alla dottoressa vi dirà perché non resterò mai più incinta. Cioè mai più, per il momento mai più. Poi si vedrà”. Alessia Cammarota non è incinta dunque e ha lasciato chiaramente intendere che ora come ora è impossibile, o quasi, che arrivi un terzo figlio. Si è adoperata insomma affinché ogni rischio sia scongiurato! Subito è arrivata la battuta ironica di Aldo: “Ha messo il block system la ragazza”.

Alessia Cammarota non è incinta, nessun terzo figlio con Aldo… per ora!

Che i fan stiano tranquilli, insomma: la famiglia Palmeri rimarrà ferma a quattro componenti per molto tempo ancora. A meno che Aldo e Alessia non vengano colti improvvisamente dalla voglia di avere un terzo figlio, magari alla ricerca di una femminuccia! Anche in tal caso, comunque, un altro figlio potrebbe arrivare senza vedere nuovamente Alessia Cammarota incinta: l’ex corteggiatrice infatti sogna di adottare un bimbo.