Uomini e Donne: prima il mistero, poi il palo che stupisce in studio

Brutto palo per Morena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi fa sapere se una dama ha deciso di far arrivare a Giorgio, il quale sta conoscendo Claudia D’Agostino, un biglietto. Si accende un mistero che dura da qualche minuto, con i presenti in studio che si chiedono da chi possa provenire il biglietto in questione. Con ironia viene indicata Gemma Galgani, che nega subito. Ed ecco che alla fine ci pensa la stessa Morena a rivelare che è stata lei a scrivere il biglietto a Giorgio, per invitarlo a prendere un caffè.

“Si dice che il caffè napoletano sia il più buono, vorrei prenderlo insieme a te”, questo il messaggio scritto dalla dama. “Ha una passione per i napoletani”, tuona Claudia, infastidita. Morena spiega di aver chiesto, qualche settimana fa, il numero di Giorgio. Quest’ultimo, però, non ha accettato di conoscerla, in quanto in studio non c’era mai stato alcun tipo di approccio. Ora Morena sceglie di riprovarci, ma riceve un bel no.

Giorgio rivela subito di non avere intenzione di conoscere la dama, senza però dare spiegazioni. Il pubblico a casa applaude al cavaliere, in quanto ritiene che Morena spesso non nutri in certe situazioni per mettere zizzania e stare al centro studio. Intanto, i presenti in studio restano sbalorditi. In particolare, Gianni Sperti fa notare che non se lo aspettava un no per Morena. Giorgio, però, appare convintissimo della sua decisione.

Infatti, il cavaliere non dimostra per nulla di avere dei dubbi, anzi. A portarlo a questa decisione non è la conoscenza con Claudia, in quanto già qualche settimana fa aveva rifiutato il numero di Morena. Nel dire no alla dama, Giorgio appare duro e infastidito.

Uomini e Donne: Francesca in alto mare, Tina contro Gianluca

La puntata di UeD inizia con Francesca Sorrentino, dal punto in cui si è interrotto l’appuntamento andato in onda ieri. A Gianmarco tocca scoprire cosa è accaduto tra la tronista e Gianluca Costantino in esterna. Tina Cipollari non riesce a cambiare la sua opinione negativa sul secondo. L’opinionista è convinta che Gianluca, avendo anche partecipato al Grande Fratello, sia solo interessato alle telecamere. Non solo, Tina crede che le frasi del corteggiatore siano frasi fatte, in quanto troppo forti.

Maria De Filippi crede che la Cipollari, che ha dato inizio con la puntata di ieri al suo Trono, sia stata esagerata. L’opinionista, però, non si ferma:

“Sono anni che sto qui dentro, non è una novità che io esprima un pensiero. A me non risulti vero, a prescindere da quello che hai fatto. Ci sono più probabilità perché si è affacciato più volte al mondo televisivo. Tutti imbambolati in studio”

La Sorrentino ammette di essere stata un po’ fredda con lui in esterna, in quanto poco prima aveva visto Gianmarco. Non solo, la tronista crede che Gianluca dica belle cose, ma non riesce a capire se sia lui esagerato oppure se abbia messo il piede sull’acceleratore perché è arrivato a percorso iniziato. Anche lei ha trovato l’ex gieffino “esagerato”.

Tornano al centro studio Sabrina e Diego. Quest’ultimo conferma di voler dare l’esclusiva alla dama, volendosi concentrare su di lei, ma poi fa un passo indietro, dicendo di aver sbagliato. Maria De Filippi fa sapere che il cavaliere alla redazione ha esposto i suoi dubbi sul fatto di dare l’esclusiva a qualcuno. La conduttrice gli spiega che in questi casi il partecipante si concentra solo una persona e non vuole conoscere nessun altro. Diego ammette di vedere l’esclusiva come una decisione da prendere quando ci sono sentimenti forti e di aver sbagliato a darla a Sabrina.