UeD, Gianmarco e Tina riscrivono la storia: redazione in difficoltà

La puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025 inizia con il Trono di Tina Cipollari, che siede al centro studio con un trono particolare. Di fronte a lei c’è un lungo tappeto rosso e al suo fianco quattro bodyguards, mentre scendono i suoi aspiranti corteggiatori. Il primo è Antonino. Maria De Filippi ritiene, però, che Tina sia troppo fredda. L’opinionista si giustifica dicendo di voler mantenere per il momento le distanze con gli uomini che scendono per lei. Arrivano in studio anche Riccardo e Cosimo. Alla fine, tra i tre, la Cipollari sceglie solo uno. Il ‘fortunato’ è Cosimo.

La puntata va avanti con l’altro tronista, Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon inizia questa sua esperienza sul Trono con un dato record: migliaia e migliaia di ragazze hanno contattato la redazione per conoscerlo. Maria De Filippi mostra varie clip che ritraggono alcune delle aspiranti corteggiatrici. Intanto, proprio ieri, il programma ha anticipato l’arrivo di un altro Trono, quello di Chiara Pompei, nuova tronista.

“Questa per me è una rivincita, perché io ho sofferto davvero per amore. Quella con Martina è stata una conoscenza bellissima e ora ho l’opportunità di rimettermi ancora in gioco”, dichiara Gianmarco, anche lui stupito per tutte queste proposte ricevute dalla redazione. Nel frattempo, Maria fa sapere che chi lavora dietro le quinte ha un bel da fare viste le migliaia di richieste. “Ora mi odiano”, ironizza il tronista.

Con le 8mila proposte per Gianmarco e l’inizio del Trono di Tina, si può dire che i due stanno riscrivendo la storia del dating show di Canale 5 con fatti mai accaduti prima. Inoltre, la redazione sarebbe in difficoltà anche con la Cipollari, visto che deve verificare vari dettagli, in particolare, l’aspetto economico, della vita dei suoi aspiranti corteggiatori.

Ovviamente, in tutto questo, non manca Gemma Galgani, presenza fissa. Tra i commenti ironici di Tina, la dama torinese si confronta con Stefano, un cavaliere che ha iniziato a conoscere di recente. Il confronto finisce con uno scontro tra Gemma e la Cipollari.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino in bilico con Gianmarco

Si va avanti con Francesca Sorrentino, che ancora appare in alto mare. Sta continuando la sua esperienza con i suoi corteggiatori Gianmarco e Gianluca. Il primo sta facendo di tutto per conquistarla e questa volta l’ha portata nella casa in montagna che lui solitamente usa per andare a rilassarsi. Gianmarco arriva in studio e fa gli auguri a Martina e Ciro per la scelta, ma anche il suo in bocca al lupo a Steri, con cui ha stretto amicizia in questi mesi.

Anche questa volta, però, in esterna con Francesca ha evitato il bacio. Oggi il corteggiatore dà un peso più importante a questo, ma la tronista lo avverte che la sua decisione di mantenere le distanze potrebbe allontanarla. Interviene Maria, la quale fa notare a Gianmarco che la Sorrentino gli sta chiedendo rassicurazioni e certezze.