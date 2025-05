Uomini e Donne, Polizzi rompe il silenzio sulla scelta di Gianmarco e Cristina

Francesca Polizzi commenta la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e non appare più così tanto risentita. Infatti, l’ex corteggiatrice dice la sua con un tono distaccato, ma tranquillo. Ha lasciato la corte del tronista a diverse settimane dalla fine, che ha poi visto protagoniste Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La scelta di andare via è arrivata direttamente da Francesca, la quale ha deciso di auto eliminarsi dopo essersi sentita messa da parte dal tronista.

Proprio la Polizzi risultava a tutti come la favorita, sebbene non sia mai passato inosservato l’interesse importante che Gianmarco nutre nei confronti di Cristina. Il primo bacio nel ruolo di tronista l’ha dato proprio a Francesca. Ma alla fine ecco che, vedendolo concentrato solo sulle altre due corteggiatrici, la Polizzi ha deciso di autoeliminarsi. Steri non ha neppure tentato di far tornare indietro sui suoi passi l’ex corteggiatrice, anzi.

In studio, Gianmarco a Uomini e Donne ha ammesso che se non si fosse autoeliminata avrebbe preso lui stesso la decisione di chiudere la conoscenza. Dunque, le sensazioni della Polizzi erano reali e Steri era davvero ormai troppo concentrato su Cristina e Nadia. Poi sono uscite delle segnalazioni su un suo presunto legame con la Di Diodato, mentre il loro percorso insieme diventava sempre più importante. Alla fine, Gianmarco ha scelto Cristina e il momento andrà in onda venerdì in prima serata.

Ma cosa ne pensa di questa scelta Francesca? Un fan le pone questa domanda su Instagram e lei risponde così: “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così”. Traspare un po’ di distanza nelle parole della Polizzi, che a quanto pare ha cercato subito di voltare pagina, come è giusto che sia. L’ex corteggiatrice fa notare che effettivamente Gianmarco scegliendo Cristina ha trovato la felicità. E, intanto, anche per lei sono arrivati giorni felici, tanto che ormai “va bene così”.

Non si sa se Francesca parli in generale sulla sua vita o se pure lei ora ha al suo fianco una persona che ama. Affermando che anche lei ha trovato la sua felicità, sembra proprio voler dire questo. Ma si può anche ipotizzare che la Polizzi si riferisca a una situazione generale della sua vita, dove non per forza la felicità debba essere legata a una persona in particolare.