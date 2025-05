Francesca Polizzi fiume: “Addio al trono e a Gianmarco, tutta la verità”

Continua a essere chiacchierato e a tratti controverso il Trono di Gianmarco Steri. Nei giorni scorsi c’è stato un colpo di scena a Uomini e Donne: la corteggiatrice Francesca Polizzi ha deciso di abbandonare lo studio senza farvi più ritorno, di fatto autoeliminandosi. Steri non l’ha presa benissimo, dicendo che se Francesca fosse tornata sui propri passi, non l’avrebbe più voluta. Nessun problema di tal genere, visto che Polizzi non ha fatto alcun dietrofront. La ragazza, in una lunga intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni nel format ‘Casa Lollo’, ha spiegato approfonditamente perché ha scelto di fare le valige

In particolare, Francesca ha rivelato di aver deciso di mettere una pietra sopra al corteggiamento di Gianmarco dopo aver avuto la sensazione che lui fosse freddo nei suoi confronti. La situazione, dal suo punto di vista, è precipitata dopo l’ultima esterna che hanno fatto assieme. L’uscita era pure andata bene, il problema è quel che è accaduto dopo, durante la puntata. Così Polizzi sulla vicenda:

“C’è stata un’ultima esterna molto bella, abbiamo fatto dei bei discorsi come se si guardasse al futuro entrambi. Io infatti ero molto contenta e tranquilla. Poi in studio ci sono state delle vicissitudini, ma che non riguardavano me personalmente, ma le altre due ragazze. Ma io in quella puntata ho visto una grande freddezza da parte di Gianmarco. Quindi ero molto stranita. Percepito delle sensazioni strane. Io a lui avevo anche dato due mie lettera, che non ha letto pubblicamente, lì ho spiegato come mai mi sono eliminata”.

Francesca ha quindi rivelato che cosa ha messo nero su bianco nelle lettere date al tronista. Praticamente ha messo al corrente Steri che si è sentita disorientata “perché nelle esterne era tutto fantastico e poi in studio qualcosa non andava”, con lui che “sembrava più propenso per le altre due ragazze”.

Inoltre Polizzi ha dichiarato che anche a livello comunicativo c’erano diversi impasse con Gianmarco in quanto non riuscivano a capirsi e a comprendersi pienamente. Anzi spesso c’erano delle situazioni che generavano tensione. Uno scenario che per Francesca non avrebbe portato a nulla di buono perché per lei in una relazione “la fiducia e la comunicazione sono alla base”.

Per quel che riguarda la sua decisione di non presentarsi nemmeno in studio per avere un faccia a faccia con il tronista, ha riferito che lei già aveva espresso in precedenza che cosa pensava e che quando ha capito che Gianmarco non voleva portarla in esterna bensì parlarle in trasmissione, ha tagliato la corda per amor proprio.

“Lui ha solo chiesto alla redazione se io potessi andare in puntata, quindi lui magari voleva un confronto lì. Ma io sono di Palermo… secondo lui dovevo andare a Roma per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata lo stesso’?”, il ragionamento della donna che ha poi indirizzato al tronista parole agrodolci: “Lui è un bravo ragazzo, però mi è sembrato strano questo cambio di atteggiamento tra esterne e studio“.

Dunque ha ribadito che la scelta di andarsene l’ha presa lei seppur non ha la certezza che lui l’avrebbe tenuta: “Sì la decisione è partita da me però non so se lui mi avrebbe tenuta ugualmente. Io non ho visto la puntata in cui lui ha reagito alla mia eliminazione, magari mi avrebbe eliminata a monte però io avevo già deciso così“.