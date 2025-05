Uomini e Donne: Gianmarco Steri annuncia la scelta

Sembra essere stato ieri il giorno in cui è cominciato il trono di Gianmarco Steri, invece siamo già arrivati alla fine. Sono state tre le corteggiatrici con cui il tronista ha approfondito la conoscenza: Francesca, Nadia e Cristina. La prima è stata eliminata proprio di recente, perché ad un certo punto, Gianmarco si è reso conto di voler concludere il suo percorso con le altre due. Una scelta che non è stata facile, ma quella più difficile dovrà prenderla ora: infatti, proprio nella registrazione che ha avuto luogo oggi, ha annunciato di essere pronto ad andare a casa con una persona ben precisa.

Ovviamente gli animi sui social si sono subito scaldati, perché il web è diviso tra fan di Nadia e fan di Cristina. Una ha conquistato il pubblico con la sua dolcezza, l’altra con la sua fortissima personalità, dimostrata in ogni puntata che è andata in onda fino a questo momento. Proprio per questa ragione non è escluso che, in caso di un rifiuto da parte di Gianmarco, possa ricevere la proposta di salire sul trono.

Però un mazzo di fiori di ringraziamento o uno stupido videomessaggio a Francesca con cui ha condiviso la parte più emozionante del suo percorso, non sia mai. Il finale perfetto sarebbe se scegliesse Cristina, che GM sta trattando male, e si beccasse un bel NO. #coatters pic.twitter.com/R4YxgquDUL — ilmondodiloulou (@ilmondodiLouLou) May 4, 2025

Gianmarco Steri: la scelta ricadrà su Nadia o Cristina?

Nella puntata che è stata registrata oggi, Gianmarco Steri ha vissuto un momento intenso sia con Nadia che con Cristina, sia in studio che nelle esterne che sono state trasmesse. Ha ballato con entrambe, in seguito ha rivelato di non avere più tutti i dubbi di qualche settimana fa e di essere arrivato finalmente ad una scelta. Proprio per questa ragione ha deciso di trascorrere una giornata intera con entrambe, in modo da salutare una e inaugurare l’inizio della sua vita di coppia con l’altra.

Proprio per questo motivo, la prossima registrazione del programma non avverrà così tanto presto: Gianmarco ha bisogno di due giornate intere di tempo per stare con le due corteggiatrici, poi solo il giorno successivo avrà la possibilità di rincontrarle in studio e comunicare ad una delle due di essere pronto a tornare a casa con lei.