Uomini e Donne news, nuova bufera su Giulio: il Web insorge, via le corteggiatrici

Giulio Raselli, a Uomini e Donne il tronista delude: corteggiatrici assenti

Oggi è stata una giornata piuttosto particolare per Giulio Raselli che a Uomini e Donne ha dovuto far fronte a qualcosa d’inaspettato: né Giulia D’Urso né Giovanna Abate si sono volute presentare in trasmissione perché deluse dal comportamento che il tronista ha avuto nei loro confronti. Giulio ovviamente ha spiegato le sue ragioni, ha fatto notare che comunque dev’essere per forza un po’ egoista per poter arrivare senza dubbi a una scelta, e ha anche aggiunto alla fine che le andrà a riprendere entrambe; sia dell’una sia dell’altra comunque il tronista non ha apprezzato quest’eccessiva arrendevolezza che sembra avergli fatto capire qualcosa in più sul loro interesse.

Uomini e Donne news, Giulio contestato dal Web: questo trono non s’ha da fare

Il punto è che forse Giulio dovrebbe farsi qualche domanda in più sul proprio comportamento e non su quello degli altri: è scontato infatti che una ragazza che ti corteggia non accetterà mai le esterne nella stessa location dell’ultima volta; possiamo comprendere che il tronista avesse bisogno di fugare qualsiasi dubbio ma esistono modi e tempi in cui è possibile fare certe cose, e forse i suoi sono stati sbagliati. Anzi sicuramente. A notarlo anche il Web che sui profili social di Uomini e Donne oltre a valutare in modo generalmente negativo questo Trono Classico non ha risparmiato critiche a Raselli, molto più amato come corteggiatore: in tanti non lo vedono seriamente interessato e qualcuno non riesce a trovare proprio senso al suo percorso. E non è finita qui.

Giulio e la nuova corteggiatrice di Carlo Pietropoli: messaggi su Instagram

Alla fine della puntata si è anche scoperto che il tronista ha messaggiato quest’estate con Jessica, la nuova corteggiatrice di Carlo Pietropoli, e ciò ovviamente si è andato ad aggiungere alle polemiche esplose recentemente proprio sul suo trono e sulla sua conoscenza pregressa con Giulia D’Urso: conoscenza smentita oggi in apertura della puntata. Insomma Giulio è senz’altro un bravo ragazzo ma ciò che emerge anche dal Web e che si evince dal suo trono è che forse questo percorso non gli stia andando proprio bene; proprio oggi in effetti ha dichiarato che se fosse per lui andrebbe via ma che nonostante questo resterà per scegliere una tra Giovanna e Giulia. Pronostici?