Uomini e Donne anticipazioni, Giulio e Giulia si conoscevano? Foto infiamma il Web

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli ancora sotto attacco

Qualche giorno fa hanno registrato una puntata del Trono Classico in cui Giulio Raselli ha mostrato ancora una volta interesse sia nei confronti di Giovanna Abate sia nei confronti di Giulia D’Urso. E ancora una volta nella registrazione hanno fatto una segnalazione su Giulia che getta ombre sul suo percorso; leggiamo dal Vicolo delle News cos’è successo esattamente: “Veronica […] allora perde la testa e gli dice che non trova normale che lui stia appresso ad una che si compra i followers […] lui allora le dice che se deve far questi discorsi superficiali se ne può pure andare e lei se ne va […] Ad un certo punto interviene anche Giovanna dicendogli che non è normale che ogni volta che uno porta una segnalazione su Giulia la protegga così, senza sindacare se è vero o no ciò che si dice. Lui ammette che con lei sente di dover essere protettivo mentre Giovanna non ne ha bisogno”. Sembra evidente insomma che l’aria pesantissima della penultima puntata, quando hanno accusato Giulio di conoscere già Giulia, non abbia ancora lasciato spazio ad altri argomenti. E forse non lo farà neanche in futuro. Vi spieghiamo perché.

Uomini e Donne anticipazioni, nuova segnalazione nelle prossime registrazioni?

A parlare è stato Amedeo Venza, che – come forse saprete – su Instagram si occupa da parecchio tempo di gossip e che assieme a Deianira Marzano ha fatto emergere in alcuni casi delle situazioni scomode; proprio Amedeo ha fatto notare che quest’estate avevano beccato Giulio in vacanza a Formentera con una ragazza: nella foto pubblicata entrambi non sono riconoscibili ma nelle storie di Giulia la si vede indossare delle scarpe della stessa ragazza con cui Giulio è stato fotografato. Se date un’occhiata alla foto qui di seguito capirete senz’altro a cosa Venza e molti altri hanno fatto riferimento:

Giulio e Giulio erano davvero insieme a Formentera?

La segnalazione ha una certa importanza perché Giulia e Giulio in puntata hanno dichiarato che lui era arrivato a Formentera quando lei aveva già lasciato il posto; se lo scatto fosse vero insomma Giulio finirebbe nei guai per tanti motivi: sia perché ha negato quest’incontro sia perché in foto sembra avere atteggiamenti affettuosi con l’ipotetica Giulia. Il fatto però è che questa foto pubblicata da Venza dice tutto e dice niente: sappiamo tutti che non esiste un solo paio al mondo di questo modello di scarpe, e può essere inoltre che le scarpe siano simili e non uguali; l’innocenza tra l’altro è presunta fino a prova contraria, e qui di prove provate non ce ne sono.

Le ultime news su Uomini e Donne: le accuse a Giulio e Giulia

Non ne siamo convinti ma è probabile che le foto siano arrivate a Gianni Sperti o a Tina Cipollari, oppure alla stessa redazione, e che quindi se ne parlerà nella prossima registrazione, anche solo per avere dei chiarimenti. Da parte nostra non potevamo non segnalarvi ciò che sta accadendo nel Web, visto che l’argomento è uno di quelli che scotta, ma a parte le considerazioni già fatte sulle foto ci riesce difficile credere che Giulio abbia imbrogliato tutti; anzi, se dovessimo scommettere sulla buona fede di qualcuno, scommetteremmo proprio sulla sua. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.