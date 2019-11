Trono Classico, Giulio e Giulia sono d’accordo? Lui infastidito, Maria interviene

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si conoscono? Al Trono Classico la verità

Non si è fatto altro che parlare nelle settimane precedenti di una doppia segnalazione su Giulio Raselli, e con la puntata del Trono Classico di oggi si è capito meglio tutto. Si è partiti inizialmente dai dubbi che molti nutrivano sul fatto che il tronista e Giulia D’Urso, la nuova corteggiatrice di cui lui è cotto a puntino, si seguissero a vicenda su Instagram; Giulio ha spiegato che la seguiva perché era una bella ragazza e che non l’ha mai incontrata dal vivo. “Ho provato delle sensazioni belle, bellissime e le voglio coltivare”, ha ammesso parlando con Gianni Sperti che voleva vederci chiaro e che a un certo punto si è anche innervosito per i toni piuttosto accesi del ragazzo.

Trono Classico, i sospetti su Giulio e Giulia, e la verità su Formentera

Assieme a Jack Vanore Gianni ha voluto sapere come mai Giulio seguisse Giulia e non avesse detto niente alla redazione, e il tronista ha fatto capire più volte che per lui non era una cosa importante. Qualche sospetto in più è venuto ai presenti quando si è scoperto che i due non potevano essersi visti a Formentera perché lei era andata via prima dell’arrivo di lui: come mai insomma Giulio ha prima detto di averla vista e poi si è scoperto tutto il contrario? “Se sai chi è – ha aggiunto Irene – non farla cadere dal pero”, riferendosi al fatto che Giulio, secondo lei, avesse fatto finta di non conoscere Giulia quando invece sapeva chi fosse. Tanti insomma gli interrogativi in studio che il tronista non ha proprio digerito.

Giulio Raselli è una furia: “Non lo permetto a nessuno”

“Tra le righe stai dicendo che io e lei ci siamo sentiti…”, queste le parole del tronista a Jack che pure si è mostrato perplesso. Anche perché in puntata Alessandro Zarino ha pure segnalato una cosa poi smentita dal suo collega tronista: stando alle voci che gli sono arrivate, la nuova corteggiatrice di Raselli conoscerebbe il suo agente. Alla fine si è scoperto che Giulio non ha agenti, e anche quest’accusa non ha trovato riscontro nella realtà. “Che io sia finto e che provi a prendere in giro qualcuno – si è sfogato a un certo punto il tronista – non lo permetto a nessuno. Ci sta che tu possa pensare che io abbia un giro ma non è così. Quando tu un giorno – queste le sue parole ad Alessandro – mi porterai i messaggi, le chiamate… ma non ce ne possono essere perché non ce ne sono state! Se poi volete dipingermi per quello che non sono sono pronto, però non è così”. Alessandro ha fatto notare che questo presunto manager di Giulio – che ha invece detto che si tratta semplicemente di un amico – “aveva contatti pure con Javier”; il tronista però non ha risposto alla provocazione e un po’ innervosito ha chiesto ad Alessandro di pensare al suo percorso.

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene sulle polemiche

In realtà Alessandro è stato interpellato da Maria De Filippi che probabilmente ha voluto affrontare la questione una volta per tutte dopo l’emersione in studio delle voci su Giulia. La stessa Maria ha fatto capire a Raselli che non poteva di certo far finta che queste segnalazioni non esistessero, visto che è stato Alessandro a farle e considerando comunque l’importanza del contenuto. Giulio non ha reagito proprio bene agli attacchi continui dello studio ed è sembrato deluso, ma dovrebbe star tranquillo: non essendoci prove, e conoscendolo seppur virtualmente, tendiamo a escludere che sia coinvolto in qualche truffa al programma.