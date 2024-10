Uomini e Donne, polemica schiaffo di Gemma: “Chi ha deciso tutto”

Siamo ancora tutti a bocca aperta dopo il clamoroso gesto di Gemma Galgani a Uomini e Donne, fatto nelle scorse puntate nei confronti di un corteggiatore. La dama torinese ha dato uno schiaffo a Valerio, cavaliere napoletano che è venuto per corteggiarla ammettendo di essere sempre stato interessato a lei anche da casa, quando pur di non perderla in televisione fermava qualsiasi attività per collegarsi con Canale 5.

La vicenda ormai la conosciamo tutti: dopo che lui ha affermato di aver avuto altre donne nel corso di quel periodo di “corteggiamento” e dopo che ha rifiutato categoricamente di fornire il suo telefono a Gianni Sperti per un controllo, Gemma ha perso la pazienza. La dama lo ha richiamato per salutarlo e gli ha sferrato uno schiaffo. Non solo, si è tolta anche una scarpa col tacco minacciando di tirarla addosso a Valerio.

Da quel momento lui ha inveito contro la Galgani, accusandola di aver sempre preso in giro i corteggiatori in tutti questi anni in cui si trova seduta nel parterre femminile di Uomini e Donne. Insomma, in puntata è scoppiato il caos, con Gianni e Tina che tra una risata e l’altra hanno espresso indignazione per il comportamento di Valerio, il quale, a quanto pare ha finto una telefonata con una certa Maria Soledad, donna con la quale ha comprato un completino intimo per Gemma in circostanze misteriose.

Uomini e Donne, Gemma a muso duro con Valerio ma il pubblico si accorge di qualcosa

Nelle ultime ore sui social è emerso però un retroscena che ha lasciato tutti di stucco. Alcuni utenti hanno trovato strano e a tratti forzato quel gesto di Gemma Galgani, che sebbene abbia un bel caratterino, di certo non è portata per tirare schiaffi a destra e manca. A diffondere la suggestione è stato un utente su X che ha scritto che è stata Tina Cipollari a suggerire alla donna di tirare uno schiaffo a Valerio. Ecco qui di seguito le sue parole:

“Si è vista Tina dire a Gemma di darglielo prima di mandarlo via, subito dopo lei l’ha chiamato chiedendogli di andare a salutarla”

Effettivamente, riguardando la clip, si vede che poco prima della pubblicità l’opinionista suggerisce qualcosa a Gemma, la quale risponde: “Sì, lo meno” e prontamente richiama indietro Valerio con la scusa di salutarlo. Al che, dopo il gesto Tina scoppia in un forte applauso, fiera di quanto accaduto. E sono stati tanti i commenti sui social degli spettatori ai quali è venuto questo sospetto:

“Gliel’ha detto Tina di tirargli uno schiaffo prima della pubblicità”

Ovviamente nulla è confermato, dato che si tratta di una lettura superflua del video di Uomini e Donne, e Tina o la redazione non hanno mai confermato quanto accaduto. Certo è che il sospetto nel pubblico rimane, soprattutto perchè spesso Gemma è portata a seguire quello che le suggeriscono gli opinionisti, anche se questa volta pareva essere molto scossa anche di suo. In ogni caso, si attende l’ennesimo ritorno di Valerio in puntata – il cavaliere è già uscito e rientrato almeno tre volte – e la decisione di Gemma: dargli un’altra possibilità o cacciarlo via per sempre?

Voi cosa ne pensate? Credete alle suggestioni del pubblico o pensate che la Galgani abbia agito spontaneamente?