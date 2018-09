Uomini e Donne: pioggia di critiche per Fabio e Nicole, il video non piace

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato criticati aspramente su Instagram

Tra le tante coppie formatesi negli studi di Uomini e Donne, troviamo l’ex corteggiatore e poi tronista Fabio Colloricchio e la sua scelta Nicole Mazzoccato. I due, tra continui alti e bassi, continuano a vivere la loro storia d’amore nel modo più naturale possibile. Se tante volte hanno scelto di porre fine alla loro relazione, altrettante hanno poi deciso di riprendersi e riprovarci. Spesso in giro per il mondo, la coppia si mostra sui social sempre molto felice. Tra viaggi ed esperienze varie, infatti, Nicole e Fabio trovano sempre il tempo per dedicarsi a se stessi e alla vita di coppia che sembra andare al massimo delle aspettative. La passione e la loro complicità è sempre ben mostrata sui loro profili Instagram e, questo, non sempre pare andare a genio a chi li segue o, semplicemente, li guarda.

Proprio nelle ultime ore, l’italo argentino ha postato un video in cui, insieme alla sua fidanzata, si diverte ballando sulle note di un tormentone estivo. Cosi come spesso accade, d’altronde! Il filmato che li ritrae in Grecia, a Mykonos, dove la coppia è andata a trascorrere una breve ed intensa vacanza, ha creato un pò di scalpore tra i vari commenti sottostanti. I due, ritenuti esagerati e un pò spinti nel modo di approcciarsi, hanno ricevuto non poche critiche sul web. Oltre a questo, sono stati attaccati per il fatto di essere perennemente in viaggio senza svolgere alcun lavoro. “Quanto vorrei che andaste a raccogliere pomodori”, “Andate in miniera a lavorare”, “Troppo volgare per i miei gusti”.

Nicole non ci sta e si difende dalle offese

Leggendo le offese e gli insulti, ecco che la Mazzoccato non ci sta e cerca di difendersi: “Se siete sempre pronti a rispondere evidentemente non avete un lavoro impegnativo. Andate voi a raccogliere pomodori e patate. Gettare veleno e cattiverie sugli altri non vi farà passare per migliori o superiori. Noi siamo estremamente disponibili perchè non ci crediamo niente di niente se non persone normali.” E, infine, conclude lanciando un invito ai cosiddetti leoni da tastiera: “Cercate di avere un pò più di umanità che non guasta mai. Anzi.”