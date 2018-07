Fabio e Nicole: figlio in arrivo? “Non stiamo attenti da un po’…”

Uomini e Donne, Nicole incinta di Fabio? Lei ammette: “Un figlio è nei nostri piani”

Fabio e Nicole di Uomini e Donne non hanno mai nascosto di volere una famiglia e questo sogno potrebbe diventare presto realtà. L’ex corteggiatrice, oggi modella e attrice emergente, si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. E tra curiosità e aneddoti, ha risposto pure a chi le ha chiesto della voglia di maternità. Una domanda alla quale Nicole ha replicato sinceramente, svelando che fare un bambino è uno dei tanti desideri che l’accomuna a Fabio. “Faresti un bimbo con Fabio?”, ha chiesto un follower. Schietta la risposta della Mazzocato: “Ma certo che sì. Assolutamente sì. Non rientra nei nostri progetti ora ma non stiamo attentissimi da un po’. Quindi se dovesse essere noi siamo pronti“. Insomma, la possibilità di vedere Nicole e Fabio genitori non è così lontana, anzi è più vicina che mai.

Del resto Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono dimostrati fino ad oggi una coppia seria e ben solida. Certo, le crisi e i tentennamenti non sono mancati, ma quelli accomunano un po’ tutti i fidanzati. Al contrario, Fabio ha saputo dimostrare a tutti che la sua scelta a Uomini e Donne è stata la più azzeccata. Come dimenticare le critiche del 2015, quando Fabio scelse Nicole al posto della favorita del pubblico Silvia Raffaele? Da allora sono passati tre anni e Nicole e Fabio hanno saputo mettere a tacere le malelingue e far capire di che pasta è fatto il vero amore.

Uomini e Donne: Fabio e Nicole si sposeranno in Argentina

In attesa di annunciare un’eventuale gravidanza di Nicole Mazzocato, la coppia pensa anche al matrimonio. Fabio e Nicole sognano di sposarsi in Argentina, terra natale dell’ex tronista di Uomini e Donne. Un posto che la Mazzocato ama particolarmente e che ha avuto modo di visitare qualche tempo fa, quando è andata in Sud America per conoscere il padre del fidanzato. “Consiglio a tutti di visitare, almeno una volta nella vita, l’Argentina“, ha detto Nicole su Instagram.