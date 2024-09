Uomini e Donne, pesanti gossip su Brando: “Spiace per Raffaella”

Arrivano forti segnalazioni su Brando, l’ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne. Qualche fan si dice deluso da Ephrikian, per via di alcuni suoi presunti atteggiamenti che potrebbero non piacere alla fidanzata Raffaella Scuotto. L’ex corteggiatrice è stata scelta dopo un lungo percorso, che ha visto come sua ‘rivale’ Beatriz D’Orsi, che molti si aspettavano di ritrovare come nuova tronista. In queste ore, stanno arrivando più segnalazioni su Brando, riportate da Deianira Marzano su Instagram.

L’esperta di gossip fa sapere di aver ricevuto più messaggi in cui i fan si lamentano per l’attuale comportamento dell’ex tronista. In particolare, Deianira ne pubblica uno, in cui una fan si dichiara delusa da Brando. Questa spettatrice ammette che inizialmente credeva molto in lui, ma oggi si ritrova a vedere “dei comportamenti che sembrano mirati solo a ottenere visibilità”. Non solo, questa fan dichiara di aver ricevuto varie segnalazioni sull’ex tronista. Tra queste c’è n’è una in cui viene segnalato che Brando uscirebbe “con altre persone e non con Raffaella”.

Questo dettaglio ha portato questa fan a cambiare opinione sull’ex tronista di Uomini e Donne. Mentre ieri sono state registrate alcune puntate della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, oggi Brando è al centro delle accuse. “Mi spiace perché Raffaella sembra davvero una persona buona e innamorata. Vorrei capire meglio la situazione e credo che tu possa aiutarci a fare chiarezza”, scrive questa fan delusa.

E non finisce qui. Subito dopo, Deianira Marzano condivide una foto che ritrae Brando a cena con altre ragazze, che sarebbero sue amiche, ed è chiaro che Raffaella non sia lì tra loro. Pare che l’ex tronista con queste amiche si sia poi recato a Venezia. Il dettaglio che stranisce è che Ephrikian non ha condiviso nulla su Instagram su questo viaggio. “Sono stati visti attraverso altri profili”, fa sapere l’esperta di gossip.

Va precisato che tutto va preso con le pinze, in attesa di una conferma o smentita da parte di Brando e Raffaella. Infatti, può anche essere che l’ex corteggiatrice conosca questi spostamenti del fidanzato e che sia serena. In questo caso, nessun problema. La situazione sarebbe strana se la Scuotto non fosse a conoscenza di questa cena che Brando avrebbe fatto con queste sue amiche.

Il dettaglio che riguarda la mancata pubblicazione da parte dell’ex tronista di questi momenti trascorsi a Venezia insospettisce non poco il pubblico che lo segue, visto che è solito tenere aggiornati i fan con le sue novità quotidiane.

Se queste segnalazioni si rivelassero realtà, di certo non faranno felici i tanti fan che sostengono Brando. L’ex tronista a UeD è sempre stato dipinto come una persona genuina, più interessata a crearsi una relazione amorosa duratura. Per questo, molti telespettatori hanno iniziato a seguirlo e a sostenerlo. Ma se le sue azioni fossero effettivamente incentrate sull’ottenere visibilità, la situazione cambierebbe un po’.

Nel frattempo, qualcuno chiede delucidazioni a Lorenzo Pugnaloni, il quale ha avuto modo di intervistare Brando e segue con attenzione le dinamiche legate a UeD. L’esperto del dating show di Maria De Filippi fa sapere di voler far fede alle parole che l’ex tronista gli ha detto di recente. Brando, intervistato da Pugnaloni, aveva espresso la sua volontà di andare a convivere con Raffaella.