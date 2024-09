Anticipazioni UeD: crollo Sorrentino e ritorno da star di Cusitore

Nell’attesa della messa in onda di Uomini e Donne, proseguono le registrazioni. Nelle scorse ore Maria De Filippi e il suo staff hanno confezionato nuove puntate del popolare dating show di Canale Cinque. Per la precisione è stata realizzata la terza registrazione stagionale. A rivelare ciò che è accaduto in studio è il portale Isa e Chia.

Uomini e Donne, terza registrazione: anticipazioni Trono Over

Mario Cusitore è tornato in trasmissione. Entrata da star: il pubblico in studio lo ha acclamato e lui si è seduto al centro della scena. Tina Cipollari non ha mancato di prenderlo un po’ per i fondelli, anche se alla fine si è congratulata con lui per il cambiamento fisico e dal punto di vista dell’abbigliamento. Mario ha danzato con Cristina Tenuta amichevolmente.

che hanno sussurrato che alla donna non vada mai bene nessuno. Matteo è uscito con Barbara De Santi e Morena. La prima non ha voluto continuare a conoscere l’uomo, giudicandolo troppo problematico. Matteo ha invece intenzione di approfondire la conoscenza anche se lei vuole uscire con Mariuccio . Tornando a Barbara, è intervenuta Aurora Tropea che ha detto che ha saputo (senza fare nomi) che Matteo non era davvero interessato alla dama perché solito a frequentare donne più giovani. Alla fine, è emerso che la malignità era stata riferita da Massimo, colui che fino a pochi giorni fa si frequentava con la Tropea. Massimo però ha negato. Barbara ha creduto a Matteo ma ha scelto lo stesso di mettere fine alla conoscenza.

Anticipazioni Tronisti di Uomini e Donne