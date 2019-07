Uomini e Donne: che fine hanno fatto Teresa e Salvatore

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo formano una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne. A quattro anni dalla scelta alla corte di Maria De Filippi i due sono sposati e si amano come il primo giorno. Entrambi, però, sono letteralmente scomparsi dalla tv. Da tempo mancano dal salotto di Barbara d’Urso così come da quello del Trono Classico. Un’assenza che si fa notare, soprattutto perché Teresa e Salvatore – più di tanti altri ex tronisti e corteggiatori – hanno portato a termine la vera missione del programma di Canale 5. Ma perché Salvatore e Teresa non vengono più invitati dalla redazione? A questa domanda ha risposto il Di Carlo che, dopo aver abbandonato il piccolo schermo, si è dedicato anima e corpo al calcio, da sempre la sua grande passione.

Perché Teresa e Salvatore non vengono più invitati a Uomini e Donne

“Come mai non siete stati più ospiti di Uomini e Donne?”, ha chiesto un utente su Instagram a Salvatore Di Carlo. “Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza”, ha replicato lo sportivo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ci ha poi tenuto a precisare il motivo per il quale il suo matrimonio con Teresa Cilia non è stato trasmesso dal programma bensì da Pomeriggio 5. “Sinceramente c’era stato detto che non avrebbe avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”, ha spiegato Salvatore.

Teresa e Salvatore oggi sono felice dopo il periodo nero che li ha divisi

Oggi Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono tornati ad essere felici. Archiviato il momento buio dello scorso inverno – che li ha brevemente divisi – i due sono più che mai sereni. “Io non la chiamerei crisi perché ci siamo sempre amati. È stato solo un periodo che ci ha fatto capire di che pasta è fatta certa gente”, ha puntualizzato il calciatore.