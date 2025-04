Uomini e Donne, per Gemma scoppia la passione. Tina sbotta: “Hai ottant’anni, basta”

Gli anni passano, le cose cambiano ma di certo non le dinamiche che vedono come protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne proprio non riescono a trovare un punto di incontro e ogni motivo diventa un protesto per litigare furiosamente. Ad esempio come nella puntata di oggi, in cui abbiamo visto la dama torinese felice come forse non succedeva da tempo. La primavera è arrivata anche per lei portandole un nuovo cavaliere, Arcangelo, con cui durante l’esterna è esplosa la passione. Un bacio che ha ridato vita a Gemma dopo mesi di frequentazioni sbagliate. E se da una parte abbiamo visto lei felice, dall’altra Tina era a dir poco indignata.

Infatti l’opinionista del programma si è lamentata con la dama, rimproverandola per l’entusiasmo con cui si è presentata in studio. “Ma puoi stare così per una cosa del genere? Alla tua età, hai quasi ottant’anni” le ha fatto presente. A difenderla ci ha pensato Gianni, a cui ha fatto davvero piacere vedere Gemma così felice. La Galgani, infatti, ha apprezzato molto il suo intervento e si è avvicinata per ringraziarlo con una stretta di mano.

oddio mi sto sentendo male con questo inizio di puntata con le domande di tina e questo racconto del limone di gemma e arcangelo #uominiedonne pic.twitter.com/KqVIEVXOSJ — sAmcro 🌸 (@Savemeaa1) April 18, 2025

Per Gemma ritorna l’amore?

Ed è così che Gemma ci ha presentato Arcangelo, questo uomo che è entrato a far parte del parterre maschile del programma solo di recente e che sembra aver fatto già breccia nel cuore della dama torinese. Infatti, nonostante Gemma venga accusata di essere molto frettolosa nelle sue conoscenze, ci mette sempre un po’ a lasciarsi andare e se lo ha fatto così presto con Arcangelo, di certo sentiva che questa era la cosa giusta da fare.

Tina ha fortemente criticato Gemma e di nuovo ha insinuato che questa conoscenza con Arcangelo avrà vita breve, perché la Cipollari è convinta del fatto che a Gemma importi soltanto di stare su quella sedia rossa in TV piuttosto che trovare davvero l’amore. In ogni caso questo è tutto da vedere, l’importante è che Gemma al momento sia contenta e che l’estate per lei si stia prospettando finalmente intensa e piena di novità, al contrario degli altri anni in cui l’abbiamo vista sempre uscire dal programma a bocca asciutta.