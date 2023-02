Giorni difficili per Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua compagna Violeta Mangrinan. La coppia ha dovuto fronteggiare alcuni problemi di salute della figlia Gala, nata ad agosto 2022. Lo scorso weekend la neonata è stata colpita da una febbre molto alta che ha spinto i suoi genitori ad una corsa in ospedale, per avere un parere medico a riguardo.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan pensavano inizialmente che la temperatura eccessiva dipendesse dai primi dentini ma la diagnosi è stata diversa. Dopo analisi approfondite il pediatra ha diagnosticato a Gala un’infezione alle vie urinarie.

Doveva restare ricoverata in ospedale per due giorni ma alla fine i medici hanno deciso di mandare la bambina a casa con i suoi genitori, a cui è stato dato il compito di somministrare a Gala un antibiotico. La notte non è stata delle più semplici: la niña ha pianto per tutto il tempo ma poi si è ripresa. Le sue condizioni sembrano oggi in miglioramento.

Non è la prima volta da quando è nata che Gala Colloricchio deve fare i conti con alcuni malesseri. Qualche mese fa la bambina ha avuto un brutto sfogo sul viso tra arrossamenti e brufoletti. A quanto pare una reazione allergica dovuta al latte che stava assumendo da qualche settimana.

Chi è la fidanzata di Fabio Colloricchio

Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show. Archiviata l’esperienza in Honduras la coppia ha iniziato una convivenza a Madrid e ha poi allargato la famiglia.

Ironia della sorte, è nato ad agosto, a pochi giorni di distanza dalla piccola Gala, pure Paolo, il figlio di Nicole Mazzocato – ex corteggiatrice e scelta di Colloricchio – oggi legata al calciatore del Pordenone Armando Anastasio. La coppia è unita da circa un anno.