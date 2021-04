Uomini e Donne, parterre Trono Over ripopolato: le nove new entry

Il programma di Maria De Filippi accoglie nuovi cavalieri e nuove dame, pronti a mettersi in gioco per trovare l’amore: il Magazine racconta chi sono

A Uomini e Donne sono tanti i cavalieri e le dame che stanno ripopolando il parterre del Trono Over. Tutti loro hanno deciso di mettersi in gioco di fronte alle telecamere di Canale 5 per trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Sono nate molte storie importanti nel corso di questi anni tra dame e cavalieri. Nelle puntate precedenti due coppie sono tornate al centro studio per raccontare le ultime novità. Ed ecco che mentre alcuni volti sembrano ormai essere distanti dalla trasmissione, altri sono arrivati per intraprendere nuove conoscenze.

Tra questi vi è Ida Platano, che è un volto già conosciuto dal pubblico di Canale 5. Ma chi sono le new entry? In tutto sono nove le persone che hanno scelto di iniziare questo percorso, secondo quanto riporta Uomini e Donne Magazine. Sono diversi i cavalieri che entrano a far parte delle dinamiche del programma. Uno di loro è Aldo Farelli di 69 anni. Vive a Torre Del Greco (Napoli) ed è un pensionato allegro e disponibili. Con un matrimonio alle spalle e un figlio, ama viaggiare, visitare musei e scattare fotografie. In studio si è fatto notare come uno dei partecipanti più scatenati durante i balli.

Amodio Ciurci ha 56 anni e vive a Salerno. Possiede e gestisce una fabbrica di fuochi d’artificio. Si è presentato come una persona simpatica e dinamica. Vive con sua madre ed è attratto soprattutto dalle donne di bella presenza. Alessio Fontana, di 54 anni, vive in provincia di Cagliari. Ha due figli ed è divorziato. Un po’ permaloso, ma sempre positivo, non ama litigare e cerca una donna che ami scherzare. Chiara Ingrosso ha 36 anni e vive a Lecce. È una madre single e lavora nel settore delle telecomunicazioni.

Cristiana Pirini di 40 anni vive a Cesenatico, è separata e ha due figli. Lavora come istruttrice di fitness ed è una persona solare e sportiva. Francesca Babini ha 47 anni e vive in provincia di Ravenna. Non è mai stata sposata ed è un hairstylist. Ha anche lavorato come skipper, girando in barca a vela il mondo. Andrea Corrà ha 53 e vive in provincia di Bolzano. È un funzionario comunale e non è mai stato sposato. Il pubblico l’ha conosciuto quando è sceso in studio per conoscere Angela.

Sara Zilli ha 60 anni e vive Livorno. È divorziata, ha due figli e lavora come informatore farmaceutico. Infine, Domenico Catalano ha 64 anni e vive ad Alessandria. È vedovo, ha un figlio e ora è in pensione.