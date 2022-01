Giorgio Manetti è stato uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne e in un certo senso continua a esserlo. La sua storia d’amore con Gemma Galgani è stata sulla bocca di tutti per due anni circa, con i vari tira e molla e con tutto ciò che è successo. Sono indimenticabili due date per il pubblico del programma: il famoso 4 settembre, giorno in cui Gemma ha lasciato Giorgio, e poi il 3 giugno, quando c’è stata la puntata speciale in prima serata con la lettera di Gemma per Giorgio. Quest’ultimo non ne ha voluto più sapere, però, perché era pronto a lasciare il programma con lei quando si è ritrovato a essere mollato, inaspettatamente secondo lui. Insomma, una storia che è rimasta nella storia di Uomini e Donne.

Proprio per questo motivo Giorgio è molto richiesto sulle riviste di gossip e di televisione. Ha rilasciato tante interviste da quando ha lasciato il programma, parlando di Gemma e non solo. E tutte le sue interviste, anzi quasi tutte, finiscono per essere argomento di dibattito in studio. Si continua a parlare sempre di Giorgio e forse anche le sue ultime parole faranno scalpore. Sì, perché nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv è tornato ad attaccare Gemma, e forse non solo lei: tra le righe si può leggere una velata critica alla redazione.

Ciò non vuol dire che Giorgio intendesse attaccare Uomini e Donne, ma è chiaro che non sia d’accordo con le loro scelte. Queste le ultime parole di Giorgio su Gemma: “Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione”. Chi la propone in televisione non è altro che la redazione, che continua a invitare Gemma in studio e a darle decisamente tanto spazio in puntata.

In tutto ciò, Giorgio ha notato un dettaglio su Gemma e Maria De Filippi: la prima guarda spesso la conduttrice. Forse in cerca di aiuto, forse in cerca di approvazione. Per Manetti è la seconda: “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”. Lo smarrimento è sotto gli occhi di tutti, in effetti. Gemma si perde sempre per qualche attimo quando la interroga Maria, forse perché ha rispetto e alta considerazione del parere della conduttrice e non vorrebbe deluderla. Oppure perché non può smentire Maria e urlare con lei, come fa invece con Tina e Gianni per esempio. E magari anche perché Maria la mette sempre davanti alla verità e Gemma si perde per qualche istante cercando di capire come uscirne.

Infine, Giorgio ha dato un consiglio a Gemma: cercare l’amore fuori da Uomini e Donne. Questo perché ormai quasi tutti i Cavalieri che chiedono di corteggiarla sono più abbagliati dalla telecamere che da lei.

Marco Firpo su Gemma: “L’amore della mia vita, ma…”

Se da una parte c’è Giorgio Manetti che conserva un buon ricordo di Gemma ma non la riconosce più, dall’altra c’è un altro ex storico che la pensa diversamente. Si tratta di Marco Firpo, che ha rilasciato un’intervista a Piudonna.it parlando benissimo di Gemma. Per lui è stata una storia molto importante, si sentono ancora anche se lui non le chiede di Uomini e Donne. Non sa perché Gemma non abbia mai pensato di lasciare il programma per lui, che non partecipa più perché ha subito tre operazioni a cuore aperto. Tuttavia Marco sente la mancanza di Gemma: “Di Gemma mi manca tutto ciò che eravamo. Lei lo sa bene, sa bene chi siamo”. Come fa a sapere che lei poteva essere la donna della sua vita?