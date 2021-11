Uomini e Donne, parla Noemi: “Mattia? Questione di privacy”

La relazione tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, partecipanti di “Uomini e Donne”, è già arrivata al capolinea? A chiederselo sono moltissimi telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi che hanno seguito le prime fasi della loro storia d’amore. Le voci che parlano di crisi nella coppia appena sbocciata sono arrivate inevitabilmente anche alle orecchie dei diretti interessati. Dopo che lo stesso Fioravanti ha risposto alle malelingue a parlare ora è la Baratto, che ha scritto alcune righe sulla faccenda su una storia Instagram.

La risposta di Noemi Baratto non si è fatta attendere. La modella e parrucchiera 21enne ha usato i social per spiegare dalla sua prospettiva cosa sta succedendo tra lei e Matteo, tronista che l’ha scelta, a sorpresa, durante la puntata del dating show andata in onda lo scorso 29 ottobre 2021.

La napoletana si è rivolta ai suoi più di 200mila followers di Instagram attraverso una storia. Innanzitutto Noemi, che ha confessato di soffrire non poco a causa delle malelingue, ha etichettato come “fake news” le notizie riguardanti la loro possibile rottura. Poi ha voluto precisare che se i due magari non si sono mostrati insieme sui social non significa che ci sia necessariamente qualche problema tra loro. La modella ha detto che l’assenza dai social può essere dovuta a momenti no che magari non si vogliono rendere pubblici per “questioni di privacy”.

Queste parole, così come quelle pronunciate il giorno precedente da Matteo, lasciano intendere che probabilmente un momento di crisi, i cui motivi sono sconosciuti, c’è stato, ma a quanto pare i due sembrano voler provare a superare tutto insieme.

UeD, un’altra coppia in crisi?

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza non ci sono dubbi: qualcosa nel rapporto tra Matteo e Noemi si è rotto, e probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più. A quanto pare infatti, in una recente diretta Instagram la ragazza si è mostrata scottata e ha lanciato frecciatine inequivocabili. La coppia sbocciata a “Uomini e Donne” formata dal 24enne romano e dalla 21enne napoletana non sembra essere l’unica a star “scricchiolando”. Sono molte le voci che parlano di una crisi in corso anche tra Joele Milan e Ilaria Melis. Questi ultimi, cacciati da Maria De Filippi per aver parlato di un certo accordo durante un ballo, sono stati poi beccati insieme dopo qualche tempo.