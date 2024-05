U&D, Marika delude i fans: sfogo ‘incommentabile’ dopo la scelta

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso a Uomini e Donne: la scelta di Daniele Paudice. Il tronista napoletano è uscito dal programma con Gaia, lasciando Marika in una valle di lacrime. Se in studio la bella siciliana si è contenuta con le parole, una volta fuori dal programma si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Nell’ultimo periodo, quello di Daniele è stato uno dei percorsi più appassionanti a Uomini e Donne. Il giovane è arrivato nello studio di Canale 5 ormai diversi mesi fa, facendosi conoscere non solo per il suo atteggiamento spavaldo e per l’aspetto da duro, ma anche per la dolcezza e la sensibilità che nasconde dietro la corazza fatta di piercing e tatuaggi. Mano a mano, infatti, il pubblico italiano si è emozionato insieme a lui, grazie alle bellissime esterne vissute sia con Gaia che con Marika. La scelta del tronista è stata proprio la bella milanese, amatissima dal pubblico in studio e da quello a casa. Subito dopo la scelta, mentre tutti festeggiavano, Marika si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Nel corso della puntata, la giovane è stata molto composta, dimostrando una profonda maturità per una ragazza della sua età. Se nelle scorse puntate la giovane aveva più volte alzato la voce, questa volta è apparsa molto calma e pacata. Come di consueto, Maria ha mostrato le giornate che il tronista ha passato insieme alle sue corteggiatrici, con tanto di momenti divertenti e lettere strappalacrime. Finiti i filmati, le due ragazze sono uscite e Daniele ha deciso di chiamare per prima proprio Marika.

Senza troppi giri di parole, il tronista ha ringraziato Marika per i bei momenti passati insieme, affermando poi che non è lei la sua scelta. La ragazza ha reagito con molta eleganza alla notizia, augurandogli il meglio e uscendo dallo studio salutando tutti. Poco dopo la fine della puntata, però, la bella palermitana si è sfogata davanti alle telecamere di Canale 5. Ha affermato di non essere arrabbiata con Paudice ma ha rivelato che, se fosse stata lei la scelta, avrebbe risposto in maniera a dir poco sorprendente. “Gli avrei detto di no”, ha affermato la ragazza, scatenando una valanga di reazioni sui social.