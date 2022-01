Uomini e Donne, parla Ciprian: “Non avrei accettato il trono”, ecco perché

A poco più di un mese dalla problematica fine della loro esperienza a Uomini e Donne Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte si sono raccontati ai microfoni di MondoTv 24. Nel corso dell’intervista congiunta il personal trainer rumeno ha rivelato cosa pensa dell’attuale tronista, Luca Salatino, e ha spiegato perché, se fosse stato al suo posto, non avrebbe accettato il trono.

Luca Salatino ha debuttato a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore di Roberta Giusti. Quest’ultima, però, non lo ha scelto, preferendogli Samuele Carniani. Subito dopo la scelta, che ha letteralmente spiazzato tutti, la produzione del programma di Maria De Filippi gli ha proposto di diventare tronista e lui ha accettato. Ciprian Aftim, ospite di Lorenzo Pugnaloni per MondoTv 24, ha spiegato i motivi per cui lui, al posto di Luca, avrebbe invece rifiutato.

“Io non avrei accettato il trono, avrei avuto bisogno di uno stop. Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo. Poi ho sempre lavorato ed ero molto stanco sotto vari aspetti. In parte non me la sarei sentita a livello sentimentale, in parte per lo stile di vita che stavo conducendo e non ce l’avrei fatta più. Poi mai dire mai”.

Ciprian e la Conte hanno poi commentato la scelta di Roberta Giusti, grande amica della 29enne e sua ex compagna di trono. I due si sono detti molto contenti della scelta della Giusti, augurando comunque il meglio a Salatino. “Io ho sempre tifato per Samuele dal primo momento in cui è sceso. Un ragazzo dolce puro e genuino. Quando lo ha scelto ero la persona più felice del mondo”, ha confessato Andrea Nicole. A farle eco è stato il suo compagno, che ha aggiunto: “Anche io tifavo Samuele. Ho avuto modo di conoscerlo e ho sempre tifato per lui. Luca teneva a Roberta e ci è rimasto male, ma adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi. Lo vedo un ragazzo genuino e questo gli fa onore”.

UeD Andrea Nicole e Ciprian più innamorati che mai

La relazione tra Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte va a gonfie vele. La loro storia prosegue dopo la loro cacciata da Uomini e Donne. La loro non è stata una vera e propria scelta. I due hanno passato una notte insieme all’insaputa dello show, scatenando l’ira del pubblico e degli opinionisti in studio. Nonostante le critiche la coppia, una volta uscita dal dating show, è sbocciata. Ciprian e Andrea Nicole si sono detti innamoratissimi, affermando che rifarebbero tutto daccapo. “Contro ogni previsione sta andando tutto bene. Io lo speravo, non ne ero certa, ma la speranza c’era. Degli attacchi in generale non mi esprimo”, ha affermato la 29enne.

Quest’ultima ha anche affrontato le voci che la vedono come probabile concorrente della prossima edizione del GF Vip. La Conte, almeno per ora, ha escluso questa possibilità: