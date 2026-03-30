Uomini e Donne, Paolo Stile eroe: così ha sventato una rapina a Napoli

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Paolo Stile, ha sventato una rapina a Napoli. A raccontarlo è lui stesso, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Quanto fatto dal ragazzo, che si trovava alla corte di Francesca Sorrentino fino a qualche mese fa ha immediatamente attirato l’interesse dei fan del programma di Maria De Filippi. Paolo non si è tirato indietro e ha deciso di intervenire, con prontezza, mentre stava per essere effettuato un furto, tra via Toledo e Piazza Carità.

Il fattaccio è accaduto ieri pomeriggio. L’ex corteggiatore della Sorrentino, che ha poi lasciato il programma con una scelta abbastanza particolare, ha notato un uomo che stava per compiere un brutto gesto. Nel dettaglio, questo malvivente avrebbe cercato di rubare il cellulare a una giovane turista. Quest’ultima teneva il telefono tra le mani e il criminale stava, appunto, per impossessarsene.

Il tutto sarebbe accaduto quando è uscito da un negozio. A portarlo a intervenire sul momento e con prontezza è stato lo sguardo della turista. Infatti, la ragazza è apparsa profondamente impaurita dal malvivente. Così alla fine ecco che l’ex corteggiatore Paolo ha bloccato l’uomo e gli ha impedito di portare a termine il suo piano.

“In quegli occhi ho visto paura vera… è stato tutto in un attimo. Non potevo girarmi dall’altra parte”

Così Paolo ha spiegato il motivo per cui ha deciso di intervenire prontamente e in modo decisivo per aiutare la giovane turista. L’ex volto di Uomini e Donne ha, per il suo gesto, conquistato tantissimi utenti sui social network. Infatti, è possibile notare vari complimenti per ciò che è riuscito a fare. Molti stanno facendo notare il suo coraggio nel mettersi a disposizione della ragazza, per evitare che perdesse il cellulare.

Per fortuna, inoltre, Paolo e la ragazza sono riusciti a uscire da questa situazione senza problemi. Stile non ha avuto il suo lieto fine nel dating show di Canale 5. Infatti, ha deciso lui stesso di abbandonare la corte di Francesca, interrompendo così la loro conoscenza. Non è stata l’ex tronista a eliminarlo, come solitamente accade. Ma il suo è stato un ritiro spontaneo, convinto che fuori con la Sorrentino non avrebbero avuto un futuro sereno.

Il loro percorso è stato segnato dalle differenze caratteriali abbastanza evidenti, tra incomprensioni e dubbi reciproci. L’interesse, in effetti, era scemato nel tempo da entrambe le parti.