Uomini e Donne, Pamela del Trono Over assente: frecciatina post puntata

Uomini e Donne, Pamela del Trono Over assente alla registrazione di ieri: lo sfogo e la frecciatina post puntata

L’assenza di Pamela Barretta ieri alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha insospettito diversi fan della trasmissione. Nell’ultima puntata andata in onda lei e Stefano (l’uomo che stava frequentando) hanno litigato. Stefano allora, a seguito delle discussione e sotto consiglio di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare il programma. Quanto successo, dunque, ha spinto molti a chiedersi: Ma Pamela non era presente alla registrazione perché ha seguito il cavaliere? I due si stanno frequentano fuori o, forse, la dama non era in studio ieri per motivi che niente hanno a che fare con Stefano? Noi, ovviamente, non sappiamo quello che è successo, ma possiamo provarlo a dedurre dalle ultime cose scritte da Pamela sui social. Partiamo da quanto successo ieri pomeriggio. Mentre in TV andava in onda diatriba che tra lei, Stefano e anche Riccardo, la dama del parterre femminile si è lasciata andare in un duro sfogo sui social.

“Avete rotto con Riccardo! Basta! Fatevi una vita. Avreste solo dovuto ascoltare quello che disse la signora Maria qualche puntata fa! Per il resto non devo rendere conto della mia vita a nessuno! Curatevi la cattiveria” ha scritto Pamela sui social. Come se non bastasse, inoltre, quando tutti si chiedevano perché Pamela non fosse presente registrazione del Trono Over, la Barretta stamattina su Instagram ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata. Nell’ultima foto caricata sul suo profilo personale, difatti, ha scritto: “Il sintomo della stupidità è giudicare senza sapere. Ricordatevi che nella vita non è tutto ora ciò che luccica”. Al suo messaggio, poi, Pamela ha aggiunto i seguenti hashtag: “Parlate senza sapere” e “Ci risentiamo la prossima settimana”.

Uomini e Donne Trono Over: cosa nasconde l’ultimo messaggio di Pamela?

Pamela con il messaggio sopra citato ha voluto forse far intendere che tornerà a Uomini e Donne e che, quindi, sarà presente la prossima settimana alla registrazione del Trono Over? Probabile ma, come alcuni hanno osservato, con le sue parole Pamela potrebbe voler suggerire altro. Cosa? Nuovi sviluppi magari o, chissà, colpi di scena riguardo a personaggi su cui, fino ad ora, abbiamo avuto un pensiero diverso.