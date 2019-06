Uomini e Donne, Pamela torna a settembre? Ultimi sfoghi su Stefano

Uomini e Donne, Pamela Barretta torna a settembre nel programma? La dama risponde sui social

Che la storia tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sia finita male, lo sappiamo tutti. Nelle ultime settimane i partecipanti, tra i più discussi del Trono Over, si sono lanciati frecciatine e risposte al veleno sui social. E dopo le ultime dichiarazioni del cavaliere rilasciate all’ultimo numero del Magazine di Uomini e Donne, gli animi non si sono rilassati. Anzi, Pamela torna a parlare del suo ex, rispondendo alle curiosità dei suoi followers, mostrando forse qualche indizio sul suo ritorno a settembre nel programma di Maria De Filippi? Qualcosa ci dice che la situazione tra i due non si sistemerà per ora, e l’estate farà da sfondo alle polemiche che sono nate e nasceranno tra i due. Se Stefano, infatti, aveva dichiarato a più riprese di aver voltato pagina e volersi dedicare al figlio, Pamela invece svela di soffrire ancora per la fine della storia, lei ci credeva molto.

Pamela e Stefano: le ultime dichiarazioni della dama del Trono Over

Pamela è sicuramente una delle dame più belle e per questo più corteggiate al Trono Over di UeD. La storia con Stefano non è andata come speravano ma piano piano entrambi si stanno riprendendo. La Barretta ha così risposto su Instagram alle domande dei suoi fan e a chi le dice: “Povero chi ti ha persa“, lei risponde: “Cercava altro. Quindi non penso che gli interessi“; a noi sembra l’ennesima frecciatina all’ex, Stefano. Ma le rivelazioni di Pamela non finiscono qui, scriva ancora: “Vuoi che ti mando la chat? Capiresti tante cose“, risponde ad un’altra fan che le chiede perché con Torrese non si sono chiariti per ciò che è successo in puntata e con Roberta Di Padua. “Ma non mi va più di parlarne, ti dico solo che mi ha detto di aver voltato pagina molto tempo fa“. Ma i toni di Pamela si calmano quando svela di soffrire ancora molto per la fine di questa relazione, che per lei era diventata davvero importante.

Pamela Barretta: “Soffro“

Pamela sta ancora male per Stefano (che intanto ha dichiarato questo nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine)? Nonostante si mostri molto sorridente in foto e video, mentre si gode l’estate insieme agli amici, la sofferenza e la delusione per i modi e la fine stessa della storia con Stefano porta ancora delle cicatrici nel suo cuore. Queste le sue ultime parole: “Soffro anch’io. Non sono di pietra, anche se a volte vorrei esserlo. Si va avanti. Ho imparato che tutto passo anche se le cicatrice restano“.

Pamela torna a Uomini e Donne?

Tutti si stanno chiedendo: Pamela tornerà a settembre per registrare le nuove puntate del Trono Over? A tal ragione ci rivela che rifarebbe senza dubbi l’esperienza all’interno del programma perché “anche se sono stata sfortunata in amore, ho trovato amici stupendi“. Dunque potremmo rivedere Pamela nel parterre femminile nella prossima stagione? Molti suoi followers la richiedono ad alta voce.