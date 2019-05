Uomini e Donne, Pamela e Stefano progetti futuro: “Sogniamo una figlia”

Uomini e Donne, la storia d’amore di Pamela e Stefano fuori il programma va a gonfie vele. Pronti alle nozze?

La storia d’amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi, va a gonfie vele. A darne notizia è il Magazine della trasmissione che ha intervistato in esclusiva la coppia che ha raccontato i loro momenti vissuti lontano dalle telecamere e i progetti per il futuro. La coppia è già pronta alle nozze? Sembrerebbe che l’amore sia sbocciato e per davvero tra i due che sognano di allargare la famiglia, magari con la nascita di una bambina, come l’ex cavaliere ha affermato, lasciando i lettori a bocca aperta. Uomini e Donne sta regalando grandi novità ai telespettatori, già due coppie sono in attesa di un figlio: Sossio e Ursula che stanno per avere una bambina che chiameranno Bianca e Jara e Nicola. Le primissime settimane dal loro addio al programma, Pamela e Stefano hanno viaggiato tantissimo come attestano le foto pubblicate sui loro social. La coppia infatti vive una distanza importante, e viaggiano spesso tra Brindisi e Perugia.

Pamela innamorata di Stefano: “Ha risvegliato i miei sentimenti“

Un grande amore quello nato a Uomini e Donne tra Stefano e Pamela. La coppia, dopo battibecchi e insicurezze, hanno superato tutti i loro problemi e ora sono felici insieme. Nonostante la distanza, che ora verrà accorciata dalla scelta di Stefano di trasferirsi in Puglia, Pamela si dice molto innamorata. Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine rivela: “Stefano ha risvegliato in me sentimenti assopiti da anni“. Tra i desideri della coppia ci sarebbe anche quella di un figlio, Stefano infatti dice di sognare una bambina da Pamela. Chissà se il Trono Over ci regali una nuova emozione, dopo quella di Sossio e Ursula?!

Pamela e Stefano: nozze in vista? L’ex cavaliere esprime il desiderio di paternità

La coppia ha grandi progetti per il futuro. Stefano ha così raccontato i desideri per avvicinarsi a Pamela: “Per prima cosa ho intenzione di accorciare le distanze e dato che il mio lavoro io lo posso fare ovunque ho deciso di affittare un piccolo appartamento in Puglia. Ho già chiesto a Pamela di trasferirsi da me, ma effettivamente dobbiamo ponderare questa scelta soprattutto nel rispetto di Simone, suo figlio“. La scelta di andare a convivere non sembra ancora confermata, ma la voglia di avvicinarsi all’amata, sta portando Stefano a trasferirsi a Brindisi e lasciare così la sua città.