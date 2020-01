Uomini e Donne, Pamela torna in studio: arriva una pesante frecciatina

Uomini e Donne, Pamela Barretta torna in studio con Enzo Capo: Stefano Torrese si lascia andare a un piccolo sfogo

Pamela Barretta torna a Uomini e Donne insieme a Enzo Capo, con cui ha iniziato una nuova vita fuori dal programma. I due hanno lasciato, qualche mese fa, il Trono Over per vivere la loro relazione. Oggi tornano in studio per annunciare a tutti che sono felici insieme e che sono pronti a compiere importanti passi. Enzo vorrebbe già formare una famiglia insieme a Pamela, la quale però è convinta che sia ancora troppo presto. Intanto, l’ex dama pensa bene di presentare al fidanzato suo figlio. I due raccontano tutto ciò nel corso della puntata in onda oggi e arriva proprio in questi minuti una pesante frecciatina da parte di Stefano Torrese. Precisiamo che quest’ultimo non nomina apertamente Pamela, con cui ha condiviso una storia abbastanza travagliata, ma sembra avercela proprio con lei. Il riferimento alla Barretta pare abbastanza chiaro, in quanto la frecciatina condivisa da Stefano coincide proprio con il ritorno della coppia in studio,

“Capisco la voglia di visibilità, ma addirittura azzerare la propria dignità…”, inizia così il piccolo sfogo di Stefano. L’ex cavaliere del Trono Over non ha mai avuto peli sulla lingua e ora sembra voler inviare una chiara frecciatina alla sua ex Pamela. “Tante lotte per essere ‘DONNE’ e poi per apparire in TV ci si trasforma in ‘merce'”, parole forti quelle utilizzate da Torrese, che non le manda di certo a dire. La storia con la Barretta non si è conclusa nel migliore dei modi. I due non hanno vissuto il lieto fine tanto sperato e hanno poi preso strade diverse. E mentre Stefano sembrava aver trovato la serenità insieme a Noel Formica, Pamela ha dato una svolta alla sua vita con Enzo.

Pamela ed Enzo dopo Uomini e Donne: la coppia sembra aver trovato la serenità

“Dovevo dare ascolto solo a me stesso”, conclude così la sua frecciatina Stefano, che inserisce nella sua Storia su Instagram il tag di Uomini e Donne. Enzo e Pamela non hanno lasciato il programma proprio con il sorriso. Ricordiamo, infatti, che a generare la loro uscita dalla trasmissione è stato un acceso litigio. Tina Cipollari e Gianni Sperti, come anche gran parte del pubblico, avevano consigliato alla dama di voltare pagina e lasciar perdere Enzo, che risultava sempre più geloso. Pamela ha poi seguito il suo cuore e ora sembra davvero felice insieme al suo Enzo!