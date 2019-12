Uomini e Donne, Pamela e Enzo preoccupano i fan: “Ancora non è successo”

Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne si raccontano: come procede la relazione lontano dal Trono Over

Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme e tutto procede per il meglio. La coppia si mostra spesso insieme sui social e appaiono felici e sereni, al contrario di quanto succedeva al Trono Over. Nel programma ci sono state spesso incomprensioni fra loro, ma adesso è chiaro che fossero dovute solo al contesto. Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, Pamela e Enzo hanno raccontato che va tutto bene e che insieme ridono e scherzano tutto il tempo, non litigando mai. Lontano dalle telecamere hanno avuto modo di spazzare via i dubbi che nutrivano nei confronti dell’altro e sull’altro, e la loro vacanza a Dubai ha rafforzato il rapporto. La coppia ha definito questa vacanza una vera favola, ma hanno intenzione di vivere la stessa magia anche nella vita di tutti i giorni.

Uomini e Donne, Pamela e Enzo non si sono ancora detti “ti amo”: le loro parole

C’è qualcosa che manca nella coppia, però, e sono le fatidiche due paroline magiche. Quando la redazione ha chiesto loro se si sono scambiati il “ti amo”, infatti, Pamela ha detto: “No, ancora non è successo”. I fan possono stare tranquilli, comunque, perché questo non dovrebbe essere un segnale negativo. Enzo infatti ha spiegato: “Non è certo un’etichetta o un cliché a stabilire il valore di un legame e, rapportando a noi questo pensiero, significa per me che anche se non ce lo siamo detti, posso affermare che c’è stato amore in ogni singolo gesto o sguardo che ci siamo scambiati fin dal primo istante”. Adesso i fan sognano di rivederli ospiti a Uomini e Donne, ma per il momento la coppia ha raccontato i progetti futuri in questa intervista.

Trono Over, Pamela Barretta e Enzo Capo parlano dei progetti futuri: “Voglia di accorciare le distanze, ma…”

Ai fan hanno confidato di parlare di figli, ma hanno in programma la convivenza? Questo è un passo un po’ complicato ora come ora, visto che Enzo vive all’estero e Pamela ha un figlio (che Enzo non ha ancora conosciuto). “C’è sicuramente la voglia di accorciare le distanze, ma al momento continueremo la nostra storia come stiamo facendo ora”, ha raccontato l’ex Dama del Trono Over. Lui comunque è molto positivo a proposito della distanza: “Se le difficoltà ci sono, il tempo ci dirà se saremo in grado di superarle come coppia. Io dico di sì!”.