Uomini e Donne, Pamela e Enzo: figlio in arrivo? La risposta

Trono Over, Pamela Barretta e Enzo Capo dopo Uomini e Donne: le ultime news sulla coppia

Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme: la coppia uscita dal Trono Over sta dimostrando che l’interesse è reale e sincero. La decisione di uscire insieme dalla trasmissione non è arrivata in modo spontaneo, possiamo dire, visto che Enzo non sembrava ancora convinto di voler fare questo passo. Pamela invece era già sicura di ciò che provava e si aspettava che dall’altra parte arrivasse la richiesta di uscire insieme da Uomini e Donne. Il fatto che non arrivasse per lei è stato motivo di sofferenza, ma poi sono riusciti a superare tutto. Alla fine sono usciti dal programma dopo le scenate di gelosia di Enzo, in cui era palese che considerasse Pamela come la sua fidanzata. A quel punto non aveva più molto senso continuare a partecipare a Uomini e Donne.

Pamela e Enzo di Uomini e Donne al settimo cielo: l’amore procede a gonfie vele

Così Pamela Barretta e Enzo Capo sono usciti insieme dalla trasmissione dopo qualche scintilla e da quel momento non abbiamo avuto più notizie sul loro conto nelle puntate successiva. Magari torneranno in studio per raccontare come prosegue la loro relazione, ma possiamo già dirvi che procede a gonfie vele. Pamela e Enzo stanno ancora insieme e trascorrono molto tempo l’uno accanto all’altra, nonostante la distanza. Lui infatti vive a Budapest, dove gestisce un albergo di lusso; Pamela invece vive a Brindisi. Sono stati insieme in vacanza e l’uno raggiunge l’altro appena possibile, per esempio in questi giorni sono stati insieme a Budapest. Oggi sono ancora insieme e hanno risposto alle domande dei fan. In una di queste gli è stato anche domandato se pensano a un figlio insieme…

Uomini e Donne, Pamela e Enzo parlano di figli: “Lui vuole subitissimo, io aspetto”

C’è stato infatti chi ha chiesto quando arriverà una figlia femmina bella come loro. La risposta di Pamela è stata questa: “La figlia femmina la vogliamo anche noi, anzi Enzo la vuole subitissimo. Io voglio aspettare un po’”. Anche Enzo ha scherzato molto sull’argomento, dicendo che sarebbe bella come il papà. Pamela inoltre ha sottolineato di essere molto felice insieme a Enzo, per cui aspettiamoci grandi passi avanti nella loro relazione.