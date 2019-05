Uomini e Donne Pamela e Stefano, è finita: cos’è accaduto dopo la puntata

Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese: la relazione è giusta definitivamente al capolinea

Sembra ufficialmente finita tra Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne. Le ultime dichiarazioni fatte da entrambi sui social confermano la rottura definitiva. Avevano lasciato insieme il programma a gennaio. Tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele, come le loro stesse foto su Instagram provavano. Pamela e Stefano, qualche settimana fa, tornano così nella trasmissione a raccontare di essere fortemente felici insieme. Non solo, Torrese promette alla dama che le farà presto conoscere suo figlio e le consegna un anello. Un segno d’amore per la Barretta, che poi si ritrova di fronte a una situazione inaspettata. Roberta Di Padua le fa leggere una chat, nella quale è possibile per lei vedere alcuni messaggi compromettenti. Pamela, nel corso della puntata in onda il 22 maggio, annuncia di aver chiuso la loro storia. Resta qualche dubbio su questa sua decisione, ma ora la stessa dama conferma sui social di essere single. Ma non solo lei, anche Stefano fa lo stesso gesto.

Quanto raccontato da Roberta, ha portato dunque una vera e propria rottura definitiva tra Stefano e Pamela. Già da qualche giorno i due si mandano diverse frecciatine su Instagram. Questa volta, Torrese si dichiara ufficialmente “single”. “Quando una persona ti ama, ti cerca, senza le telecamere! Cosa mai successa. Quando una persona ti ama non aspetta l’ospitata per dirti che ti farà conoscere il figlio” scrive in queste ore Pamela sui social, affermando inoltre che “chiedere scusa” non sia “un reato”. Sembra proprio che Stefano e la dama non si siano né più visti né più sentiti. A rivelarlo è la stessa Barretta, che rivela di non avere neppure ricevuto gli auguri per il suo compleanno qualche giorno fa. In questi giorni, i due si sono lasciati spesso andare a delle forti frecciatine sui social. Dopo la puntata, dunque, non è tornato il sereno, anzi, non si sono neppure sentiti.

Uomini e Donne: Stefano Torrese si dichiara un uomo single sui social, lei lancia nuove accuse

“Dopo aver dato tutto e ricevuto niente, a parte insulti e anelli in faccia. Mi prendo dignità e libertà e le porta via con me”, scrive dall’altra parte Stefano. Non solo, il cavaliere accompagna il tutto con gli hashtag: “Ce l’hai con il mondo. Tappetino mai. Io sorrido sempre. Single”. Pare, dunque, che tra loro la relazione si sia chiusa definitivamente. Non si sono più visti e neanche sentiti. Ma ora Pamela si dice certa del fatto che Stefano avrebbe dovuto ringraziarla. Il motivo? La dama è sicura di aver salvato la faccia del cavaliere di fronte a tutta Italia, tacendo su alcuni dettagli. Inoltre, la Barretta afferma che ci sarebbero pure dei testimoni che potrebbero confermare.