Uomini e Donne Over: Ursula e Sossio di nuovo in crisi? Lo sfogo di lei spiazza

Uomini e Donne Trono Over: Ursula e Sossio si sono di nuovo lasciati? Il lungo sfogo di lei preoccupa i fan della coppia

Qualcosa è successo nelle ultime ore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, che dopo Temptation Island Vip hanno ritrovato la complicità a Uomini e Donne, si stanno attualmente frequentando di nuovo. Non si sentono ancora una coppia a tutti gli effetti ma, stando a quanto hanno scritto sui social, sembrano essere sulla buona strada. Sossio vorrebbe andare a vivere con Ursula e, addirittura, mettere su famiglia con lei. La Bennardo, però, non si sente ancora pronta e vuole andarci con i piedi di piombo. L’ultimo messaggio pubblicato dalla dama del Trono Over, tuttavia, sembra non lasciare presagire niente di buono. “Un uomo che ama veramente una donna le sta dietro per mesi e mesi, non per pochi giorni! Se per anni non ti ca.. e si rifà una vita non ti ama” ha esordito dicendo Ursula su Instagram stories.

Nel suo lungo sfogo, inoltre, la Bennardo ha anche scritto: “Un uomo che ti ama viene sotto casa sua, non ti chiede foto h.. sul cel… se lo fa non ti ha neanche mai voluto, anzi pensa che tu sia una tr…Vi fate usare come oggetti e poi volete paragonarvi all’amore. L’amore è tutta un’altra storia”. Chi ha seguito bene Ursula e Sossio e conosce bene la loro storia, oggi, capisce bene perché molti fan leggendo queste parole hanno pensato ad una possibile crisi tra i due. Qualcosa – o magari qualcuno – li ha fatti litigare? Probabilmente, dato che ora entrambi sono tornati ad essere ospiti fissi al Trono Over, di questa faccenda ne sentiremo parlare presto in TV e, forse, capiremo davvero cosa è successo.

Uomini e Donne Over, Sossio e Ursula insieme a Natale: dopo l’amore è di nuovo guerra tra i due?

Sossio e Ursula proprio questo Natale avevano deciso di mettere da parte ogni tipo di rancore e di trascorrere insieme le feste. Questo gesto, considerato da molti una svolta per la coppia, ha fatto pensare per diverso tempo che i due fossero pronti a tornare insieme e a lasciare Uomini e Donne una volta per tutte. Gli ultimi aggiornamenti, come abbiamo visto, sembrano però suggerire altro.