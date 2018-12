Uomini e Donne over: Sossio e Valeria Marini hanno chiarito? Il gesto di pace

Uomini e Donne, Sossio e Ursula ricevono l’approvazione di Valeria Marini: tutto chiarito dopo la lite al Trono Over? Il gesto di pace

Quando Valeria Marini ha incontrato Sossio Aruta a Uomini e Donne non si è certo mantenuta nell’esporre le sue perplessità e critiche al calciatore. Nello studio di Maria De Filippi, dopo la fine di Temptation Island Vip, la showgirl ha chiaramente preso le difese di Ursula Bennardo, scagliandosi contro il cavaliere del Trono Over. Quando Ursula ha scelto di chiudere con Sossio Valeria l’ha appoggiata, spronando la dama a cercare e pretendere di meglio. Questo, ovviamente, ha infastidito molto Aruta che, a più riprese, ha dimostrato di non aver digerito molto le parole di Valeria nei suoi confronti. Oggi, però, Sossio sembra pronto a riscrivere un nuovo capitolo della sua storia. È innamorato di Ursula e con lei vuole mettere su famiglia.

Le intenzioni di Sossio, rispetto a quando ha partecipato a Temptation Island Vip, sono decisamente diverse oggi. Con il suo atteggiamento, alla fine, è riuscito a convincere anche Valeria Marini, una delle persone che fino a poco tempo fa meno credeva a lui e ai suoi sentimenti per Ursula. Poche ore fa, sui social, la Marini ha chiaramente teso la mano della pace al calciatore, dimenticando quanto detto in passato sul suo conto. Valeria, nello specifico, ha commentato una foto condivisa da Ursula su Instagram, dimostrando il suo supporto alla coppia (e non apparendo per niente contraria).

Uomini e Donne Over, Sossio e Ursula di nuovo insieme e innamorati: il commento di Valeria Marini

La dama del Trono Over sta trascorrendo con Sossio sempre più tempo ultimamente. Al suo ex ha deciso di dare una seconda possibilità, tanto da riprendere a frequentarlo fuori. Nell’immagine condivisa – quella commentata da Valeria – la Bennardo è infatti insieme a Sossio. La reazione di Valeria? “Love, Top, Baci stellari” ha scritto la Marini. Un segno questo che, ad oggi, dimostra che anche lei ha deciso di mettere da parte i propri dubbi e di iniziare a fare il tifo per Sossio e Ursula.