Uomini e Donne Over, Sossio contro Ursula: il duro attacco del cavaliere

Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta attacca Ursula Bennardo sui social

Non sembra destinato al lieto fine l’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, e gli ultimi scontri al Trono Over di Uomini e Donne lo confermano. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip il loro rapporto ha subito una battuta d’arresto anche se, come raccontato dai diretti interessati in più occasioni, i due hanno continuato a cercarsi dopo la trasmissione. Quello più deciso a far funzionare le cose con Ursula, però, è sempre stato Sossio. Al Trono Over, ha detto lui, è tornato proprio per riconquistarla quest’anno. La dama, tuttavia, non vuole sentire ragioni. Ursula, nello specifico, continua a far leva su una totale mancanza di fiducia nei confronti di Aruta, anche quando quest’ultimo ha dichiarato di essere pronto a fare di tutto per farle cambiare idea.

Qualcosa, però, deve essere cambiato nelle ultime ore. Sossio, stamattina, sui social ha completamente rivisto la sua posizione nei confronti di Ursula, tant’è che alla dama ha riservato un duro attacco sui social. “La differenza? Io guardavo all’orizzonte per un futuro migliore con tee!” ha esordito Aruta sul suo profilo Instagram. “Ora sai che ti dico? Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare” ha poi continuato lui “Pensavo fosse amore invece eri un calesse!”. La risposta di Ursula? Fino ad ora il silenzio.

Uomini e Donne Over: è Gianluca il nuovo Sossio? Scontri in studio

Un personaggio del Trono Over che ha molto fatto discutere ultimamente a Uomini e Donne è sicuramente Gianluca. Il continuo tira e molla del cavaliere con le donne che hanno deciso di corteggiarlo e le idee poco chiare sulle sue frequentazioni lo hanno esposto a diverse critiche nelle ultime puntate, tant’è che oggi sono molti quelli che si chiedono: ma Gianluca è il nuovo Sossio?