Uomini e Donne Over, Loredana svela l’età e sorprende Maria: “Mi sono morti tutti”

Loredana a Uomini e Donne Over, la dama di 80 anni sorprende il pubblico

Continuano le risate a Uomini e Donne Over dopo una parentesi litigiosissima che non dovremmo chiamare neanche “parentesi” visto che ieri si è discusso per tutta la puntata, anche davanti a Sossio Aruta e Ursula Bennardo a causa di alcuni pettegolezzi (con tanto di video) rivelati da Barbara De Santi su Gemma Galgani. Oggi l’Over ci ha fatto conoscere un’altra Dama, Loredana, che ha sorpreso davvero tutti per due motivi: il primo riguarda l’età perché la signora ha circa 80 anni e se li porta benissimo non dimostrandoli affatto; il secondo è che a un certo punto della sua presentazione ha esclamato un “Mi sono morti tutt’intorno” parlando a Maria De Filippi delle sue relazioni. Potete solo immaginare la reazione del pubblico.

La storia di Loredana del Trono Over di Uomini e Donne

Maria all’inizio ha voluto capirne di più perché, detta così, sembrava che la signora avesse avuto un’infinità di uomini; la verità in realtà sta nel mezzo, nel senso che Loredana ha raccontato di aver avuto le sue avventure ma che con “relazioni” intendeva anche altro: “Sono tre amiche. Sono stata sempre libera”, ha poi aggiunto. “Non ti fidanzavi mai?”, le ha chiesto Maria ricevendo come risposta un sicuro “no”. Nello scambio tra la De Filippi e Loredana è intervenuta anche la Cipollari che riferendosi a tutti i parenti morti ha chiesto alla donna: “Ma [sono morti, ndr] dopo essere stati con lei, signora?”. “Son passati anche dieci quindi anni. Non li ho ammazzati subito”, ha risposto la Over nell’ilarità generale. “Di relazioni – ha poi raccontato Loredana – ne ho avute tre, e l’ultima, che forse era davvero la più importante per me, è durata neanche un anno”.

Loredana Over Uomini e Donne si racconta: Tina Cipollari divertitissima

Tina a questo punto ha colto la palla al balzo per dar vita a un divertente siparietto: “Morto anche lui?”, ha subito chiesto la Cipollari. Dopo il “sì” della Over Tina ha subito chiesto a tutti se qualcuno avesse intenzione di corteggiarla. “Più che altro – ha così proseguito – per dargli l’ultimo saluto…”. A far fare un po’ di risate a tutti anche Remo, il nuovo arrivato che ieri ha discusso con Gemma: prima di ballare con Loredana il Cavaliere si è rivolto a Tina dicendole “Vieni al funerale però!” e strappando un sonoro applauso dal pubblico. Il Trono Over è appena iniziato e le premesse sono super.