Barbara De Santi, il pettegolezzo che fa infuriare Gemma (con tanto di video)

Uomini e Donne, la lite tra Gemma Galgani e Barbara De Santi durante le confessioni di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Se non avessimo letto le anticipazioni non avremmo mai immaginato (o forse sì) che Gemma Galgani e Barbara De Santi avrebbero litigato persino durante la prima puntata di Uomini e Donne Over. Sì, avete letto bene: è successo e siamo sicuri che questa lite porterà con sé i suoi strascichi. Di cosa parliamo esattamente? Tutto è iniziato con le confessioni di Sossio e Ursula sui propri problemi di coppia che però non hanno messo mai a rischio la relazione; Gemma è quasi finita in lacrime dalla gioia per il racconto dei due, che stanno per avere una bimba, Bianca, e si è complimentata con Ursula per la pazienza che ha avuto con il suo compagno. “Ursula – dirà in un secondo momento proprio a Barbara – è riuscita a superare tanti ostacoli che io non seppi superare”.

Gemma in lacrime per Sossio e Ursula, Barbara non ci sta e attacca: ci sarebbe anche un video

La De Santi non ha condiviso affatto lo sfogo della Galgani perché secondo lei le sue reazioni sono esagerate e sono palesemente a favor di telecamera. “C’è bisogno di piangere? Allora c’è da gioire, non da piangere!”, queste le sue parole. “Ci sono anche lacrime di gioia, tu non sei distinguere! Tu non sei capace! Sei anaffettiva!”, ha urlato una Gemma chiaramente urtata dalla critica dell’altra Dama. A questo punto Barbara ha spiegato che ha parlato con alcune persone e che queste le hanno raccontato che Gemma fuori dalla trasmissione è una persona completamente diversa e assume atteggiamenti da diva. “Ci sono – queste le parole dell’insegnante – delle persone mie care, vicine di spiaggia che l’hanno incontrata e mi hanno raccontato”. Pare che Barbara abbia anche dei video, anche se mentre discuteva ne ha parlato fugacemente senza soffermarsi sui contenuti. Ad ogni modo cambia poco; il punto è che secondo lei la Galgani finge: “Io non mi sono mai negata per una parola, per una foto… Fai la diva! Non ti concedi!”, queste le accuse.

Gemma contro Barbara, è scontro anche su lavoro e pensione

Con questi toni la lite tra le due non poteva che degenerare, tant’è che Gemma l’ha accusata di prendere lo stipendio anche se non è al lavoro: accusa del tutto fuori luogo perché magari Barbara riesce a incastrare benissimo i suoi impegni per essere presente in trasmissione. Ci è parsa esagerata anche la De Santi comunque quando ha voluto sapere da Gemma se prendesse la pensione: come fa a vivere e ad andare avanti – ha chiesto retoricamente Barbara – se dice di non lavorare? Accuse fuori luogo che hanno scaldato la puntata e anche gli animi dei presenti in studio, con la De Santi che proprio non si è lasciata convincere dalle parole della Galgani: “Ma tu – queste alcune delle sue parole – ci credi veramente a quello che dici quando parli? Convincerai tre persone che ti applaudono ma non convinci mica me!”. E siamo ancora agli inizi!