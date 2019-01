Uomini e Donne Over, Gianluca contro Roberta: il duro attacco del cavaliere

Uomini e Donne Trono Over, Roberta Di Padua insieme a Riccardo Guarnieri: arriva l’attacco di Gianluca Scuotto

Riccardo Guarnieri, dopo aver chiuso con Ida Platano, pare abbia deciso di voltare pagina con Roberta Di Padua (anche lei al momento ospite fissa nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne). I due, come molti avranno già letto, sono stati visti insieme ieri a Taranto. È nata una nuova coppia? Probabilmente. Quello che possiamo dire con certezza, tuttavia, è che sicuramente entrambi sono impegnati a conoscersi al momento. Questa notizia, però, non deve essere andata giù a Gianluca Scuotto. Il cavaliere del Trono Over, che fino a poco tempo ha frequentato Roberta, non è apparso molto entusiasta nel leggere che la donna era stata vista insieme a Riccardo. Dopo che le foto di lei e Guarnieri insieme avevano fatto il giro del web, infatti, Scuotto ha pubblicato sui social un duro sfogo, non risparmiando critiche e rimproveri a Roberta.

“Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie riguardo la tutela del figlio e la TV etc. etc. mi sono scansato un fosso! Cioè roba che Brooke le fa un baffo!” ha scritto Gianluca su Instagram stories stanotte. Il suo attacco, ovviamente, non è passato inosservato ai fan della trasmissione. Roberta e Riccardo, che non sappiamo se hanno letto o meno quanto pubblicato da Gianluca, fino ad ora non hanno replicato (non sui social per lo meno). Dobbiamo aspettarci un chiarimento in trasmissione? Visto come sono andate le cose, ad oggi, è plausibile pensare che finirà così.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta del Trono Over insieme a Taranto: la segnalazione

Di Riccardo e Roberta insieme a Taranto ne abbiamo parlato proprio ieri (per leggere la segnalazione completa basta cliccare qui). I due, almeno stando a quanto raccontato dalle persone che li hanno visti, sono sembrati molto complici e decisamente presi l’uno dell’altra.