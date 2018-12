Uomini e Donne Over, Caterina si racconta: prima di Biagio ecco cosa è successo veramente con Sebastiano

Al Trono Over di Uomini e Donne Caterina è stata una delle dame del parterre femminile che più si è distinta per il suo carattere deciso e forte. Nell’ultima puntata, però, abbiamo avuto modo di vedere anche il lato dolce della bella calabrese. Seduta davanti a Biagio, l’uomo con cui si sta vedendo per il momento, la donna si è letteralmente sciolta, mostrando un sorriso a 32 denti e gli occhi lucidi dall’emozione. Prima di lui, tuttavia, non tutte le frequentazioni a Uomini e Donne sono andate a buon fine. Celebre è ormai diventata per esempio la scena dove Caterina, presa dalla rabbia, si è alzata per dare uno schiaffo a Sebastiano (cavaliere con cui si è scontrata al Trono Over). La dama allora, nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, ha deciso di raccontare quella che – ad oggi – è la sua verità. Sebastiano? “Un’esperienza negativa”.

Cosa è successo tra Caterina e Sebastiano veramente? Ecco la versione della dama: “Venerdì abbiamo registrato la puntata e il giorno dopo m’invita a trascorrere una giornata con lui a Catania. Quella giornata è trascorsa tra selfie e svariati tentativi, da parte sua, di un approccio fisico. Poi, al ritorno sul traghetto cado e mi taglio il mento. Mi hanno dato sei punti. Ho trascorso tutta la notte in ospedale. In trasmissione Sebastiano dice di avermi dato un bacio passionale. Questa affermazione rappresenta per me il punto finale della nostra conoscenza. Per e è finita in quel momento. Mi dispiace per lui che se ne faccia una ragione. Non posso continuare la conoscenza con un uomo che non dice la verità”.

Uomini e Donne Trono Over, Caterina cotta di Biagio: Nino? “Troppo preso dal lavoro”

Caterina, dopo il siciliano, si è sentita anche con Nino. Di lui dice: “È finita perché non avevo accettato un approccio fisico. Si è risentito ed ha pensato che non ci fosse da parte mia un’attrazione nei suoi confronti”. La verità? “Io a Nino ci tenevo” spiega Caterina “Ma mi è venuto a mancare il suo corteggiamento. Credo che lui, rispetto a Biagio, non mi abbia corteggiata, forse perché troppo preso dal lavoro e dall’apertura del suo ristorante. Ogni volta che lo sentivo era impegnato”. Con Nino comunque, a differenza che con Sebastiano, Caterina è rimasta in ottimi rapporti. “È un uomo che stimo” ha affermato “Ma nulla di più. Ora c’è solo Biagio”.