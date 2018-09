UeD oggi: Sebastiano il nuovo Sossio? Pubblico in delirio

Uomini e Donne oggi, Sebastiano del Trono Over diventa il nuovo Sossio Aruta? I commenti del pubblico

Sebastiano del Trono Over a Uomini e Donne è già riuscito ad attirare l’attenzione su di sé. Il cavaliere sembrerebbe ricordare un altro uomo molto conosciuto nel programma e che, attualmente, non c’è. Stiamo parlando di Sossio Aruta. Quest’ultimo ha preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip con Ursula Bennardo. A prendere il suo posto pare ci abbia pensato proprio Sebastiano. Non appena l’uomo ha rivelato quante donne sta conoscendo nel programma, il pubblico di Canale 5 è andato in delirio sui social. Tutti hanno notato qualche particolare in comune con Sossio. Infatti, il cavaliere ha rivelato che al momento sta conoscendo quattro donne in una volta. Una notizia che non è stata proprio apprezzata dalle dame interessate, ma anche dal pubblico. Inizialmente Maria De Filippi ha chiesto a Sebastiano come va la sua frequentazione con Caterina. Dopo di che, sono spuntate fuori altre tre dame.

Stiamo parlando di Luisa, Denise e Roberta. Tutte e tre attualmente stanno conoscendo Sebastiano. La prima si è letteralmente ribellata a questa situazione. Infatti, la dama ha ammesso di non trovare giusto il comportamento del cavaliere. Il modo di fare di Luisa è risultato simpatico al pubblico di Canale 5. Tutti i telespettatori, sebbene trovino un po’ accesi i toni della donna, hanno appoggiato il suo discorso contro Sebastiano. “Ha cercato le mie labbra e non solo”, ha dichiarato la dama. Questa affermazione ha letteralmente mandato in delirio il pubblico. Una frase che ha fatto ridere non poco i presenti in studio, ma anche i telespettatori. Sebastiano si è così ritrovato ad affrontare l’ira delle dame, ma senza scomporsi più di tanto.

Uomini e Donne, Sebastiano conosce quattro donne e il pubblico non approva

Sono tante le critiche che Luisa ha fatto nei confronti di Sebastiano. In seguito, Maria De Filippi gli chiede con chi vorrebbe ballare tra le quattro dame. Inizialmente, il cavaliere ha fatto il nome di Caterina, ma vedendo la sua faccia infastidita ha preferito tornare a sedere senza ballare. Ed ecco che i commenti sui social non sono cessati. Molti vedono la somiglianza con Sossio nei modi di fare. Infatti, all’Aruta è capitato spesso di conoscere più donne nello stesso periodo.