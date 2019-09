Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora: il gesto social fa sperare in un ritorno

Uomini e Donne, pace fatta tra Oscar ed Eleonora? Il gesto social che fa sperare

La rottura tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è arrivata in modo improvviso e inaspettato. Si parlava inizialmente di crisi di coppia, ma poi è arrivata la conferma sulla fine della loro relazione. I fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno ancora accettato l’addio tra Oscar ed Eleonora, che hanno continuato a collaborare sul lavoro. Infatti, entrambi si dedicano alle collezioni dei costumi della linea creata proprio dal Branzani, Sonten. Ma ecco che ora un gesto social fa sperare il pubblico che da sempre li ama e li sostiene. Scendendo nel dettaglio, i fan più attenti hanno notato in queste ultime ore che Oscar ha ricominciato a seguire Eleonora su Instagram. Un gesto non proprio così forte, ma che fa comunque sperare in una possibile riappacificazione. Ma bisogna tenere conto del fatto che la Rocchini non ha ancora ricambiato. Non sappiamo, dunque, quali siano al momento i rapporti tra i due. Ma questo gesto rappresenta per i fan un segnale più che positivo.

Eleonora e Oscar tornano insieme dopo l’estate? Non ci sono conferme al riguardo. I due, come abbiamo già specificato prima, hanno mantenuto i rapporti solo nel campo lavorativo, almeno per quanto è possibile vedere sui social. La Rocchini è rimasta, intanto, in buonissimi rapporti con la sorella di Oscar. Più volte ha condiviso delle Stories su Instagram insieme all’ex cognata. Ora qualcosa potrebbe aver portato i due a ritrovare il sereno e la pace. Non sappiamo se il gesto social del Branzani segni un ritorno di coppia, ma sicuramente l’aria si fa più serena.

Uomini e Donne: Eleonora Rocchini dopo la fine della sua relazione difendeva sé stessa e Oscar Branzani

“Pensate pure a parlare male di me, io, per tutelare la mia storia e la persona con cui sono stata tre anni e che tuttora fa ancora parte della mia vita, mi taglierei un braccio”, così Eleonora qualche tempo fa difendeva sé stessa e Oscar. Non sono mai stati svelati i dettagli sulla rottura da parte dei due diretti interessati. Ma presto potrebbe arrivare l’annuncio sul loro ritorno di coppia!