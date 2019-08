UeD Eleonora svela in che rapporti è rimasta con Oscar: il lungo sfogo

UeD Eleonora Rocchini, lungo sfogo dopo la rottura con Branzani. L’ex corteggiatrice spiega in che rapporti è rimasta con Oscar

Negli ultimi giorni è giunta la notizia che la storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è arrivata al capolinea. I due non si sono mai pronunciati nel dettaglio sui motivi del perché sia avvenuto il naufragio. Nelle scorse ore, però, l’ex corteggiatrice si è resa protagonista di un lungo sfogo su Instagram, rispondendo ad alcuni fan e facendo chiarezza su alcuni punti. Quel che emerge è una ragazza affranta e dispiaciuta, ma che comunque, nonostante la relazione abbia preso ultimamente una piega non felice, difende a spada tratta tre anni d’amore.

L’intervento di Eleonora è giunto dopo che diversi fan hanno insinuato che lei abbia avuto dei condizionamenti esterni. “Butto via tutto perché la gente mi condiziona? Allora, io non so chi sia questa gente, ma fortunatamente non ho nessuno accanto che mi abbia condizionato” esordisce l’ex corteggiatrice che aggiunge: “Seconda cosa, non sono una persona che si lascia condizionare”. La Rocchini a questo punto spiega in che rapporti è con l’ex tronista: “Terza: io e Oscar, a differenza di quello che pensate voi, parliamo e le decisioni le prendiamo insieme. Quindi non ci sono né vincitori, né vinti perché non c’è nessuna guerra in atto.”

“Per tutelare la mia storia e la persona con cui sono stata tre anni, mi taglierei un braccio”

La Rocchini inoltre ha spiegato che se vorrà dare ulteriori dettagli su quanto accaduto, lo farà come al solito per sua scelta. “Non devo essere obbligata da nessuno in quanto non sono davanti a un giudice in un tribunale, ma sono su un social”. Infine chiosa: “Pensate pure a parlare male di me, io, per tutelare la mia storia e la persona con cui sono stata tre anni e che tuttora fa ancora parte della mia vita, mi taglierei un braccio.” Dalla serie: se finisce un amore, non è detto che finisca la stima e l’affetto.