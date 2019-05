Uomini e Donne, Oscar Branzani risponde: nozze, figlio e chili presi

Uomini e Donne, Oscar Branzani torna a parlare e svela come procede la storia con Eleonora Rocchini: nozze, figlio e chili presi, tutte le risposte

Come stano Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? La coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne sta molto bene. Le piccole incomprensioni di qualche mese fa, che avevano allarmato i fan, sono ormai acqua passata e ora la relazione procede più spedita che mai. I due hanno preso casa a Napoli, luogo natale dell’ex tronista. I tanti seguaci social che li seguono fremono e non vedono l’ora di avere altre news. Visto l’affiatamento dei loro beniamini, non sono pochi quelli che già sognano in grande, immaginandosi le nozze e una bella famigliola con un bel bebè. Oscar, aprendo alle domande sul suo profilo Instagram, ha risposto anche a queste curiosità.

Eleonora e Oscar sono pronti per un bel bebè? “Lui il primo”, ha risposto ironicamente Branzani, immortalando il suo cane. Insomma, forse per vedere la coppia diventare mamma e papà ci vuole ancora un po’. Così come ci vuole ancora un po’ di tempo per il grande passo verso l’altare. Infatti i fan che hanno chiesto di possibili nozze, si sono visti recapitare questa risposta: “Eccola la domanda. Non poteva mancare”, ha scritto l’ex tronista evadendo la domanda. Invece non è stato evasivo quando gli è stato chiesto chi tra lui e la Rocchini ha domandato per primo all’altro di andare a vivere insieme: “Io”, ha fatto sapere Oscar, pubblicando l’emoticon di un ometto che alza la manina. Infine spazio a un argomento che è riaffiorato più volte negli ultimi periodi, quello cioè dei chiletti in più ‘indossati’ da Branzani rispetto al Trono di Uomini e Donne. Sulla questione, è giunta una replica decisa: “Parlate tanto di campagne contro l’anoressia e poi dite sempre la stessa cosa. Sì, magg fatt chiatt”.

Uomini e Donne, Oscar, quanto è mancata Eleonora: il viaggio in America della Rocchini

Pochi giorni fa Eleonora è volata in America senza Oscar, prendendo parte all’evento internazionale Coachella. Branzani, che ha dovuto separarsi temporaneamente dalla sua dolce metà, ha più volte esternato sui social la voglia di rivederla. Per l’occasione l’ex tronista ha riservato parole profondissime per la fidanzata. “Non penso a questo (alla non presenza di Eleonora, ndr) perché quello che mi emoziona è che oggi sento costantemente la tua presenza non solo nel mio cuore, ma anche nelle mie decisioni perché siamo un’unica anima”. Se non è amore questo.