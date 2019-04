Uomini e Donne Gossip Oscar, quanto manca Eleonora: i post di Branzani

View this post on Instagram

E’ arrivato l’11 aprile, lo stesso giorno che per quattro anni di seguito ha rilasciato la collezione estiva di @sontenofficial unica eccezione e’ che non sei presente “fisicamente” qui con me @Ele.rc, nel mangiare il nostro kebab come ogni anno davanti al pc, ma non penso a questo perché quello che mi emoziona e’ che oggi sento constante mente la tua presenza non solo nel mio cuore ma nelle mie decisioni perché siamo un unica anima, e tutto quello che verrà e’ il frutto dei nostri sacrifici, del nostro staff e famiglia ❤️ Voi invece siete pronti??!?? Dalle ore 15:00 🕒 www.sonten.com sarà vostro 🌴☀️ @sontenofficial