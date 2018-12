Oscar Branzani e Eleonora Rocchini contro tutti: il post dell’ex corteggiatrice

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, nessuna crisi tra i due

È ormai ufficialmente più che passata quella che era stata definitiva crisi tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Come si era vociferato qualche giorno fa sui due protagonisti di Uomini e Donne, pare che stessero attraverso un difficile momento di coppia. Nulla di tutto ciò. Oltre alla categorica smentita della stessa ex corteggiatrice su Instagram tramite una storia in cui appariva anche il fashion blogger, oggi ecco che arriva dell’altro materiale che ci conferma quanto appena scritto. Qualche minuto fa, infatti, la simpatica Eleonora ha ripostato uno scatto insieme al suo fidanzato. Nella didascalia sottostante la foto, la ragazza scrive dolci parole per il suo lui e fa un piccolo accenno alla bufera che li ha investiti nell’ultimo periodo.

Il messaggio di Eleonora e Oscar dopo la bufera mediatica

Questo il messaggio di Eleonora Rocchini che accompagna il post sul suo profilo: “E non importa quel che dicono, importa quel che siamo io e te. E non importa nient’altro se non ciò che proviamo quando ci guardiamo”. Proprio nei commenti arriva anche la risposta dell’ex tronista Branzani: “Sei il mio angelo custode!”. Con questo, i due pongono definitivamente fine alla crisi che era stata associata alla loro storia d’amore che dura, ormai, da oltre due anni. Contro tutti e tutto, Eleonora e Oscar stanno ancora insieme e lo dimostrano apertamente sui loro social.

Eleonora e Oscar contro le dicerie degli ultimi giorni

Nessuna crisi, nessun brutto momento, nessuna imminente separazione, nessuna possibile rottura. Oscar Branzani ha scelto la sua Ele nel maggio del 2016 negli studi di Uomini e Donne e, oggi, il loro amore sembra essere sempre più solido e forte. Loro sempre più uniti e innamorati, belli e felici l’uno accanto all’altra. Contro ogni malalingua, ogni falsa voce. Contro tutti!