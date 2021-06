Pare che ‘galeotta fu’ la notte della Capitale, Roma, per Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne, e Federica Lelli, ex fidanzata storica del cantante Ultimo. I due giovanotti avrebbero allacciato un flirt. A riferirlo è il portale esperto di retroscena gossippari Very Inutil People che spiega i dettagli della frequentazione.

Il campano classe 1989 e la 23enne dagli occhi di ghiaccio, secondo quanto riferisce una fonte a ‘Very’, hanno trascorso una serata di fuoco sabato 12 giugno. I due sono stati pizzicati insieme e non sarebbero mancati atteggiamenti intimi: carezze, abbracci, coccole e baci. A far da cornice all’incontro il The Sanctuary Eco Reatreat ed il Voodoo Bar di Roma, due locali della Capitale. I piccioncini non sarebbero stati soli, ma in compagnia di amici tra i quali c’è stata un’altra vecchia conoscenza di UeD, Ginevra Pisani.

“Stando a quanto ci ha rivelato la nostra fonte, Oscar e Federica, che non si sono mai persi di vista durante la serata, hanno trascorso le ore ballando e scambiandosi baci appassionati”, scrive Very Inutil People, pubblicando anche uno scatto della serata. Scatto in cui si notano Branzani e la Lelli scambiarsi degli sguardi intensi, come dire dolci.

Oscar Branzani e Federica Lelli, bye bye ex…

Sia Oscar sia Federica non è la prima volta che vengono braccati dal gossip. Il primo è stato chiacchieratissimo per via della sua relazione con l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini. Una love story finita tra mille veleni e accuse. Addirittura c’è finita di mezzo anche la sorella del campano, Dalila, ex migliore amica della Rocchini la quale ha intrapreso una relazione sentimentale con il suo ex fidanzato. Storia intricata e dai mille risvolti, tutti al veleno, consumatasi a fine 2019.

Da allora Branzani si è tenuto alla larghissima dalla cronaca rosa che ora torna a ‘pedinarlo’. Per quel che invece riguarda Federica, come è noto, è stata fidanzata per parecchio tempo con Ultimo. Il rapporto è nato ancor prima che l’artista acquisisse popolarità e successo. Dopo vari tira e molla, la rottura definitiva, giunta pochi mesi fa. Oggi il cantautore è felice al fianco di Jacqueline Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso marzo.