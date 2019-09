Uomini e Donne, Oscar Branzani struggente: quanto manca Eleonora

Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora. Branzani struggente: quanto manca la Rocchini. L’ultimo messaggio dell’ex tronista

Sembra davvero essere rimasto poco spazio per ricucire a Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, la coppia sbocciata a Uomini e Donne che sta vivendo una crisi senza fine. Attualmente i due sono lontani e divisi. Ormai sono diverse settimane che la distanza si è fatta sempre più grande e che la relazione è molto più che in bilico. Inizialmente si è parlato di rottura, anche se l’ex corteggiatrice pochi giorni fa non ha voluto sbilanciarsi definitivamente. Tuttavia ha confermato che attualmente la sua situazione sentimentale è parecchio scricchiolante. Poche ore fa è stato Branzani a farsi vivo di nuovo e, praticamente, seppur non ha nominato la (ex?) fidanzata, è sembrato dare un ulteriore segno che la strada per recuperare il rapporto è molto in salita.

“Avevo paura perché quando qualcosa ti rende felice, se poi scompare, scompari un po’ anche tu”. Queste le parole che l’ex tronista ha affidato a una Stories Instagram. La loro interpretazione non pare difficile. E cioè che la mancanza di Eleonora si fa sentire sempre più.

Uomini e Donne, Eleonora si spiega dopo la mail ricevuta da una fan storica: le parole sulla storia con Oscar

“In realtà ho detto che quando la situazione sarebbe stata chiara avrei condiviso con voi. Ma la situazione non è stata chiara e non è chiara”, ha detto pochi giorni fa Eleonora rispondendo a una fan storica che le ha mandato una mail in cui si è dichiarata delusa per il silenzio relativo alla situazione con l’ex tronista. La Rocchini ha poi aggiunto che ogni persona ha i suoi tempi e reagisce a modo proprio alle circostanze della vita: “Io ad esempio sono una che si chiude in sé stessa mascherando ogni sua fragilità e tristezza dietro al sorriso o a un forzato divertimento.”