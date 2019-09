Uomini e Donne gossip, Eleonora e Oscar: critiche sulla crisi, la risposta

Eleonora e Oscar news, la coppia risponde alle critiche sulla loro crisi: il gossip di Uomini e Donne

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno ancora insieme o non stanno più insieme? La coppia di Uomini e Donne ha riempito le pagine del gossip nelle ultime settimane annunciando di essere in crisi. Si sono dimenticati, però, di aggiornare i fan su come si sta evolvendo la situazione fra loro due e questo è costato qualche critica. Nello specifico, le news su Eleonora e Oscar parlano di un’email che una fan ha deciso di inviare all’ex corteggiatrice. La ragazza ha voluto precisare innanzitutto di essere una fan di Eleonora da sempre, che la apprezza tantissimo e che proprio per questo motivo non si aspettava un simile comportamento da parte sua. Qual è l’accusa? Aver dimenticato di aggiornare i fan sul rapporto con Oscar, mentre sembrava chiaro che tra loro fosse finita. “Condivido con voi la mail di una ragazza che mi segue, e la mia risposta, sperando di dare risposta a molte di voi”, ha scritto Eleonora postando l’email della sua fan.

Uomini e Donne, Eleonora e Oscar sono tornati insieme? Lei risponde a una fan

Ecco uno stralcio dell’email in questione: “Mi sento un po’ delusa e presa in giro, posso immaginare quanto tu stia male, […] dire semplicemente che non state più insieme è quello che si aspetta chi ti ha sempre seguito e sostenuto”. Subito dopo ha pubblicato la sua email, scritta e inviata in risposta alla ragazza, che si è firmata come “follower storica un po’ delusa”. Nella risposta, Eleonora ha subito precisato: “In realtà ho detto che quando la situazione sarebbe stata chiara avrei condiviso con voi. Ma la situazione non è stata chiara e non è chiara”. Da queste parole sembra di capire che Eleonora e Oscar non sono ancora tornati insieme. L’ex corteggiatrice ha poi spiegato di tenere molto alla sua privacy e di aver condiviso con i fan i suoi attimi di felicità, scegliendo di tenere per sé il resto.

Eleonora e Oscar ancora in crisi, sì o no? Le parole della Rocchini confondono

Eleonora ha poi scritto che ogni persona ha i suoi tempi e reagisce a modo proprio agli eventi, c’è chi riesce ad affrontare i cambiamenti e le delusioni e chi invece no. “Io ad esempio sono una che si chiude in sé stessa mascherando ogni sua fragilità e tristezza dietro al sorriso o a un forzato divertimento”, ha aggiunto. Quanto alle critiche, questa è stata la sua risposta: “Posso essere anche giudicata perché da mesi non ho condiviso con voi mezza parola se non che io e lui stavamo vivendo un momento di crisi, e mi prendo la mia responsabilità, ma non per questo voglio sentirmi obbligata a dire qualcosa che non mi sento pronta a dire. Le cose vanno meglio…”. Ma allora, tra Eleonora e Oscar le cose non sono ancora chiare oppure vanno meglio? Magari una cosa non esclude l’altra, mettiamola così.