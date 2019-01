Uomini e Donne gossip, Lorenzo: Giulia è un no? Rivelazioni inaspettate

Gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: la corteggiatrice si svela, rivelazioni sulla scelta

Lorenzo non ha deluso soltanto Claudia, ma anche Giulia. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne si sono sentite umiliate e derise di fronte alla scelta finta del tronista. Il nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi ha pubblicato delle esclusive e curiosissime interviste rilasciate proprio dalla Dionigi e dalla Cavaglia. Quest’ultima ha dichiarato di essere rimasta molto male di fronte allo scherzo del giovane di Milano. Nonostante non abbia pianto e non abbia mostrato alcun malessere, la diretta interessata ha rivelato di esserci stata male e di non averlo mostrato perché è una che il dolore preferisce tenerlo per sé.

Ad oggi, Giulia non ha delle buonissime impressione riguardo la scelta di Lorenzo. La donna sta iniziando a pensare che Riccardi possa decidere di scegliere la rivale, ovvero Claudia. Nonostante ciò, la corteggiatrice di Torino è convinta che i due non siano compatibili al di fuori dello studio del Trono Classico. Agli inizi del percorso era convinta di essere lei la possibile e sicura scelta del tronista, eppure ad oggi tutte queste sicurezze non sembrano esserci più. La ragazza afferma: “Mi piacerebbe avere una palla di cristallo per entrare nei suoi pensieri invece di continuare a trarr ele mie conclusioni da sola. Non ho più idea di cosa gli passi per la testa.”

Uomini e Donne: Lorenzo sceglierà Giulia o Claudia? Le ultime dichiarazioni delle corteggiatrici

Lorenzo è molto vicino alla scelta e le sue corteggiatrici non riescono a capire chi delle due possa preferire. Al momento, però, entrambe sembrano essere spinte un po’ di più sulla Dionigi. Anche la diretta interessata afferma di avere iniziato a pensare che il tronista si leggermente più interessato a lei rispetto all’altro. Nonostante ciò, sappiamo bene che Riccardo è imprevedibile e può riservarci davvero delle incredibili sorprese.