Uomini e Donne oggi: Vittoria Deganello ha fatto il tampone per il Covid-19

L’ex corteggiatrice potrebbe risultare positiva al Coronavirus: effettuato il tampone per il test

Un’altra ex protagonista di Uomini e Donne potrebbe aver contratto il Coronavirus. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, ex coteggiatrice di Mattia Marciano. Qualche giorno fa, l’influencer aveva spiegato ai suoi follower di aver deciso di restare in quarantena perché aveva avuto contatti con una persona risultata poi positiva al virus. Ad ogni modo Vittoria ha rassicurato i fan circa il suo stato di salute affermando di stare bene. Tuttavia, nella giornata di oggi, la Deganello ha deciso di sottoporsi al test del tampone. Il risultato, però, non sarà disponibile prima di 24 ore. Ecco gli ultimi sviluppi.

Uomini e Donne oggi, il messaggio di Vittoria: “Ho deciso di fare il tampone, tranquilli sto bene!”

Solo qualche ora fa, la popolare influencer ha deciso di informare i fan della sua decisione. “Qualche giorno fa vi ho parlato, dicendovi che prima che uscisse il decreto sono stata in contatto con una persona risultata positiva al tampone. Sabato 14 ho cominciato ad avere febbre e quindi a tenermi in contatto con il COT comunicando ogni giorno la temperatura corporea che non ha mai superato i 37.5, la frequenza cardiaca, quella respiratoria, la saturazione ed eventuali insorgenze di altri sintomi (tosse, raffreddore, aumento della febbre, mal di testa…) che non ho mai avuto e quindi decisero al momento di non farmi il tampone ed eventualmente al termine dell’incubazione del virus, ovvero oggi, avrebbero valutato. E così hanno deciso di farmi il tampone! Vi comunico comunque che sto bene e vi terrò aggiornati sull’esito che non avverrà prima di 24 ore“, questo il messaggio pubblicato nelle storie.

Sorge la polemica sui social: “A voi lo fanno facilmente, chissà perché”

Non sono mancate alcune frecciatine da parte di qualche fan che avrebbe azzardato ad affermare: “Chissà perché a VOI lo fanno così facilmente”. A difesa di Vittoria è corsa Camilla Mangiapelo, altra ex corteggiatrice di UeD e molto amica della Deganello: “Sono davvero basita da questo commento, illuminami, chi saremmo ‘noi’ visto che generalizzi? È sotto controllo da almeno 10 giorni, non dovrebbe controllarsi o fare il tampone per quale dei tuoi folli ragionamenti?”