Uomini e Donne: l’ex tronista Leonardo Greco in ospedale per il Covid-19

Il Coronavirus colpisce anche i giovani. Nelle ultime ore è finito in ospedale Leonardo Greco, l’ex tronista di Uomini e Donne. Il 37enne ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha raccontato la vicenda. Leo, che è stato protagonista alla corte di Maria De Filippi nell’annata 2010-2011, ha difficoltà a respirare, febbre continua e polmonite interstiziale. Greco è stato già sottoposto a due tamponi di Covid-19 che sono risultati entrambi negativi ma è in attesa del responso del terzo visto che le sue condizioni di salute non migliorano. Come potete vedere nella foto più in basso l’ex protagonista del Trono Classico è piuttosto provato e ha invitato tutti i suoi follower a non trasgredire le regole imposte dal Governo italiano.

Leonardo Greco di Uomini e Donne sta male: il messaggio dall’ospedale

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista…Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco (che si trova a Milano, ndr): mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre,ho una polmonite interstiziale. Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 ed entrambi risultano negativi. Me ne hanno fatto un terzo questa mattina perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus. Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi”. Pensate a voi, pensate a vostri cari… l’unico modo per aiutarci è stare a casa! Spero che la mia testimonianza possa finire”, ha scritto Leonardo Greco, ex volto di Uomini e Donne, su Instagram.

Gli altri personaggi noti che hanno contratto il Coronavirus

In attesa di scoprire il destino di Leonardo Greco, altri personaggi noti hanno contratto il Coronavirus: il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il giornalista e conduttore tv Nicola Porro.